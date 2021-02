Πολιτική

Μητσοτάκης: αυτονόητη υποχρέωση ο συντονισμός Ελλάδας – Κύπρου

Με τον Πρόεδρο της Κύπρου συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός, στη Λευκωσία.

«Θεώρησα υποχρέωσή μου σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να βρεθώ στην Κύπρο για να συζητήσουμε δια ζώσης ακόμα μια φορά τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πάντα από κοινού και πάντα συντονισμένα, Ελλάδα και Κύπρος», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Προεδρικό Μέγαρο Κύπρου. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Λίγο πριν από την έναρξη της κατ' ιδίαν συνάντησή τους, ο κος Μητσοτάκης ανέφερε:

«Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο θεώρησα υποχρέωσή μου σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία να βρεθώ στην Κύπρο για να συζητήσουμε δια ζώσης, ακόμα μια φορά, τις μείζονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πάντα από κοινού και πάντα συντονισμένα, Ελλάδα και Κύπρος.

Και καθώς εισερχόμαστε σε μια περίοδο πυκνών εξελίξεων, εν αναμονή και της σύγκλησης της Άτυπης Πενταμερούς, είναι αυτονόητη υποχρέωση και ανάγκη η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία να είναι απολύτως συντονισμένες, έτσι ώστε από κοινού να διεκδικήσουμε αυτό το οποίο και εσύ διατύπωσες ως την επιθυμία του Κυπριακού λαού: Την επανένωση του νησιού στα πλαίσια πάντα των αποφάσεων που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο των προδιαγεγραμμένων αποφάσεων του ΟΗΕ, για να εξασφαλίσουμε την ειρηνική συμβίωση Ελληνοκυπρίων - Τουρκοκυπρίων σε μια επανενωμένη και ειρηνική Κύπρο.

Θα έχουμε, λοιπόν, την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά και φυσικά όπως είπες να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Άλλά να συντονιστούμε και στο κρίσιμο ζήτημα της αντιμετώπισης της πανδημίας όπου Ελλάδα και Κύπρος - πρέπει να το πούμε αυτό - τα έχουμε καταφέρει και οι δυο χώρες καλύτερα από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και καθώς πλησιάζουμε πια στο τέλος αυτής της περιπέτειας, με την αύξηση και του ρυθμού των εμβολιασμών, είναι σημαντικό να προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη μέρα. Είμαστε δύο χώρες εξαρτημένες και οι δύο από τον καλοκαιρινό Τουρισμό και είναι καλό στο πλαίσιο αυτό να είμαστε συντονισμένοι έτσι ώστε να διευκολύνουμε ταξιδιώτες υπό προϋποθέσεις που θα θέσουμε να έρθουν να επισκεφθούν το καλοκαίρι την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι πολύ σημαντικό για τις οικονομίες και των δύο χωρών. Και πάλι σε ευχαριστώ για το θερμό σου καλωσόρισμα και προσβλέπω όπως πάντα σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες».

«Η λύση του Κυπριακού δεν μπορεί να αποκλίνει από τα ψηφίσματα του Συμβούλιου Ασφαλείας και τις ευρωπαϊκές αξίες», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις που ακολούθησαν μετά τη συνάντησή του με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο προεδρικό Μέγαρο.

«Κοινή μας θέση είναι πως η αποφασιστικότητα για την εμπλοκή σε μία έναρξη διαδικασίας διαλόγου, δεν αναιρεί την ανάγκη για δημιουργικό κλίμα» είπε στη συνέχεια ο κ. Αναστασιάδης, επισημαίνοντας πως «απαιτείται η συμβολή της Τουρκίας στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος, τερματίζοντας μονομερείς ενέργειες που θα οδηγήσουν στο αντίθετο από το προσδοκώμενο αποτέλεσμα».

Και αφού ευχαρίστησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποστήριξη της Αθήνας, ο Πρόεδρος της Κύπρου σημείωσε: «Επιδιώκουμε να δούμε μία Τουρκία που θα αποδεικνύει εμπράκτως πως επιθυμεί έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο, μακριά από μονομερείς ενέργειες. Θέλουμε να πιστεύουμε πως η ΕΕ θα επιδείξει αλληλεγγύη. Ευχαριστώ τον φίλο Κυριάκο για την ενδελεχή ενημέρωση για τις διερευνητικές επαφές. Κοινή πεποίθηση είναι πως ο διάλογος θα πρέπει να περιορίζεται στην επίσημη ατζέντα».

Και συμπλήρωσε: «Τα τριμερή σχήματα στην ευρύτερη περιοχή αποδεικνύουν πως Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και ειρήνης, χωρίς να αποκλείουμε κανέναν».