Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος: τι ζητά η οικογένεια του για τα ελαφρυντικά στον Κορκονέα

Τι αναφέρουν οι συνήγοροι της οικογένειας, κάνοντας λόγο για δυστοκία των δικαστικών Αρχών.

Για διαπιστωμένη πλέον δυστοκία εκδίκασης και αποδοχής της Αναίρεσης που άσκησε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της Απόφασης του Εφετείου Λαμίας, με την οποία αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του προτέρου συννόμου βίου στον δολοφόνο του Αλέξανδρου, Επαμεινώνδα Κορκονέα, κάνουν λόγο οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου Νίκος Κωνσταντόπουλος και Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ειδικότερα, οι δύο δικηγόροι σε εκτενή ανακοίνωσή τους αναφέρουν:

«Ως συνήγοροι της οικογένειας του δολοφονηθέντος 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, εκφράζουμε ξανά την αγωνία και την ανησυχία μας, για τη διαπιστωμένη πλέον δυστοκία εκδίκασης και αποδοχής της αναίρεσης που άσκησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της σκανδαλώδους απόφασης του Εφετείου Λαμίας, με την οποία αναγνωρίσθηκε το ελαφρυντικό του προτέρου συννόμου βίου στον δολοφόνο του Αλέξανδρου, Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Η δυστοκία παραδοχής της εμπεριστατωμένης εισαγγελικής αναιρέσεως, αποτυπώνεται και στην πρόσφατη απόφαση με την οποία το αρμόδιο Τμήμα του Αρείου Πάγου, που εκδίκασε την υπόθεση στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, αποφάσισε, 4,5 μήνες αργότερα, να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, παρατείνοντας την εκκρεμοδικία για αρκετούς ακόμα μήνες.

Μολονότι η αρεοπαγιτική απόφαση εξακολουθεί να μην έχει καθαρογραφεί, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε το σκεπτικό της, πληροφορούμαστε ότι η παραπομπή οφείλεται στην οριακή πλειοψηφία με την οποία το Τμήμα αποφάσισε την αναίρεση της απόφασης (3-2).

Υπενθυμίζουμε ότι στην αναιρετική δίκη που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο, δεν επιτράπηκε στην πλευρά της οικογένειας του Αλέξανδρου να αγορεύσει επί της αναιρέσεως, κατά πρωτοφανή παραβίαση της δικονομίας και της αρχής της δίκαιης δίκης.

Κι ακόμη υπενθυμίζουμε τη συνολικά προσβλητική για την βαρύτητα της υπόθεσης μεταχείριση τόσο της υπόθεσης όσο και της οικογένειας του Αλέξανδρου από πλευράς της προεδρεύουσας και μίας εκ των αρεοπαγιτών του Τμήματος που, όπως πληροφορούμαστε, ήταν και εκείνες που συγκρότησαν την μειοψηφία εναντίον της αναιρέσεως του εισαγγελέως.

Σε αυτήν την προσβλητική συμπεριφορά και στην συνολική, εξόφθαλμη απόπειρα υποβάθμισης της σημασίας της εισαγγελικής αναιρέσεως που βιώσαμε, αντιδράσαμε και τότε, τόσο στο ακροατήριο όσο και με δημόσιες δηλώσεις μας.

Έχοντας κατ’ επανάληψη διαπιστώσει ότι στην υπόθεση αυτή κινητοποιούνται ορατοί και κρυπτόμενοι μηχανισμοί, εντός των θεσμών, ακόμη και εντός της Δικαιοσύνης, επισημαίνουμε για άλλη μία φορά τον κίνδυνο ανεπανόρθωτης έκθεσης της Δικαιοσύνης.

Ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε πριν από περισσότερα από 12 χρόνια. Σήμερα θα ήταν 27 χρονών. Μολονότι το Εφετείο Λαμίας καταδίκασε τον δολοφόνο του για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με άμεσο δόλο, στη συνέχεια αναγνώρισε, παρά το νόμο και τα στοιχεία, ελαφρυντικό στον δράστη και του χάρισε ποινή αποφυλάκισης, 13 ετών, με την οποία αποφυλακίσθηκε αμέσως. Ταυτόχρονα, απάλλαξε «για νομικούς λόγους» και με εντελώς αντιφατικό σκεπτικό τον συγκατηγορούμενό του, που συμμετείχε από την αρχή μέχρι το τέλος στην δολοφονία.

Η κραυγή αγωνίας και η κινητοποίηση τόσων ανθρώπων μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου, φαίνεται ότι μόνον πρόσκαιρα ανέστειλε τους μηχανισμούς της ατιμωρησίας, της υπόθαλψης και της συγκάλυψης. Το πώς θα επισφραγισθεί η υπόθεση αυτή και ποια θα είναι η τελική πράξη που θα γραφτεί είναι ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, που δεν θέλει να ξαναθρηνήσει παιδί ή πολίτη νεκρό, δολοφονημένο από επίορκο αστυνομικό. Για αυτό θεωρούμε θεμελιώδες δικαίωμα της κοινωνίας να γνωρίζει, βήμα προς βήμα, την δικαστική αντιμετώπιση και εξέλιξη της υπόθεσης αυτής».