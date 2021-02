Αθλητικά

Παναθηναϊκός: έρχεται στην Αθήνα ο Τι Τζέι Μπρέι

Τι αναφέρεται στην ανακοινωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απόκτηση του παίκτη.

Ο Τι Τζέι Μπρέι είναι παίκτης του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού γκαρντ, αφού πρώτα λύθηκε η συνεργασία του με την Μπάγερν Μονάχου. Ο Τι Τζέι Μπρέι υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό διάρκειας 1,5 χρόνου με οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη.

Ο Τι Τζέι Μπρέι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Euroleague, παρά μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις. Καθώς πρόλαβε να αγωνιστεί σε εννέα αγώνες της Μπάγερν στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν (2020-21) πριν παραχωρηθεί υπό μορφή δανεισμού στη Σαραγόσα, δεν έχει δικαίωμα πλέον να αγωνιστεί στο πρώτο τη τάξει ευρωπαϊκό διασυλλογικό πρωτάθλημα για τη σεζόν 2020-21. Κι αυτό γιατί έχει παρέλθει η σχετική ημερομηνία εδώ και περίπου ενάμιση μήνα.

Εντός της ημέρας αναμένεται η άφιξη του Τι Τζέι Μπρέι στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ανακοινώνει την απόκτηση του Τι Τζέι Μπρέι για 1,5 χρόνο με οψιόν ανανέωσης και για τη σεζόν 2022/2023. Ο Τι Τζέι Μπρέι γεννήθηκε στις 14 Ιουνίου του 1992 στο Wisconsin των ΗΠΑ, έχει ύψος 1.96μ. και αγωνίζεται στις θέσεις «1» και «2». Θήτευσε στο Catholic Memorial High School και στην τελευταία του σεζόν εκεί είχε κατά μέσο όσο 17.9 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ ανά αγώνα. Ακολούθως, φοίτησε στο Princeton College αγωνιζόμενος με τη φανέλα των Tigers, όντας μέλος της βασικής πεντάδας της ομάδας στα τρία τελευταία του χρόνια εκεί.

Στη σεζόν της αποφοίτησής του είχε 18 πόντους, 5.1 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά ματς. Στη συνέχεια έλαβε την απόφαση να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για λογαριασμό της ιταλικής Pallacanestro Trapani, αφού πρώτα αγωνίστηκε στο NBA Summer League του 2014 με τη φανέλα των Toronto Raptors. Στην πρώτη του σεζόν με την ιταλική ομάδα της δεύτερης κατηγορίας είχε κατά μέσο όρο 9.5 πόντους, 3.0 ασίστ και 3.9 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Το καλοκαίρι του 2015 συμμετείχε στο NBA Summer League με τους New York Knicks, πριν επιστρέψει στην Ιταλία αυτή τη φορά για λογαριασμό της Casale Monferrato, ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 14.7 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ ανά αγώνα.

Μετά από δύο σεζόν στην Ιταλία πήρε μεταγραφή για τη γερμανική Riesen Ludwigsburg αλλά δεν κατάφερε να αγωνιστεί εκεί λόγω ενός τραυματισμού. Τον Ιανουάριο του 2017 υπέγραψε στη βελγική Basic-Fit Brussels ολοκληρώνοντας τη σεζόν με 8.2 πόντους, 2.3 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Η επόμενη χρονιά βρήκε τον Μπρέι στην Ελλάδα και τον Κολοσσό Ρόδου. Έπειτα από 27 ματς στο πρωτάθλημα της Basket League είχε κατά μέσο όρο 12.1 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ 1.1 κλεψίματα ανά αγώνα.

Τον Ιούλιο του 2018 υπέγραψε στη γερμανική SC Rasta Vechta έχοντας ως ρεκόρ σκοραρίσματος τους 36 πόντους στη νίκη με 106-100 επί της Mitteldeutscher BC. Ολοκλήρωσε τη σεζόν στο BCL με 14.8 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 7.7 κατά μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ στο γερμανικό πρωτάθλημα με 19.7 πόντους, 9.1 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ ανά ματς.

Η εξαιρετική του σεζόν τον έφερε στην Bayern Munich όπου στάθηκε άτυχος χάνοντας τους τρεις πρώτους μήνες της σεζόν 2019/2020 λόγω τραυματισμού. Σε 10 ματς στην Euroleague με τη γερμανική ομάδα είχε κατά μέσο όρο 6.4 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ.

Μετά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2020/2021 παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Casademont Zaragoza. Στην ACB μέτρησε κατά μέσο όρο 8.3 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ, 1.2 κλεψίματα, ενώ σούταρε με 42.5% στα δίποντα και 36.4% στα τρίποντα».