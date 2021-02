Οικονομία

Πετρέλαιο: ράλι… ανόδου για τις τιμές του “μαύρου χρυσού”

Η αισιοδοξία για την επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας, έφερε το μπρεντ στο υψηλότερο σημείο από τότε που ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού.

Η τιμή του μπρεντ ξεπέρασε σήμερα το όριο των 60 δολαρίων για πρώτη φορά εδώ και πάνω από ένα χρόνο, χάρη στην αισιοδοξία για την ανάκαμψη της ζήτησης για πετρέλαιο μαζί με την επανεκκίνηση της παγκόσμιας οικονομίας.

Το βαρέλι του μπρεντ ενισχύθηκε σήμερα κατά 1,26% στα 60,19 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2020, καθώς οι αγορές αντέδρασαν θετικά στις εκστρατείες εμβολιασμού κατά της Covid-19 και τις δεσμεύσεις για ένα νέο σχέδιο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.

Το αργό πετρέλαιο κινείται ανοδικά εδώ και μερικές εβδομάδες, μια τάση που βρήκε στήριξη στην προοπτική ενός ισχυρού πακέτου δημοσιονομικής τόνωσης στις ΗΠΑ τη στιγμή όπου η υγειονομική κατάσταση φαίνεται να προσφέρει κάποιους λόγους αισιοδοξίας.