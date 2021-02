Αθλητικά

IFFHS: Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της δεκαετίας στον κόσμο

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου ανέδειξε τους κορυφαίους παίκτες της δεκαετίας 2011-2020.

Ο Λιονέλ Μέσι είναι, σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), ο κορυφαίος παίκτης της δεκαετίας (2011-20), στον κόσμο.

Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός της Μπαρτσελόνα, είναι μπροστά στη σχετική κατάταξη από τον Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία), ενώ στο βάθρο ανέβηκε και ο Αντρές Ινιέστα (Ισπανία).

Tην κορυφαία δεκάδα, συμπληρώνουν: Νεϊμάρ (Βραζιλία), Σέρχιο Ράμος (Ισπανία), Μανουέλ Νόιερ (Γερμανία), Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι (Πολωνία), Τζιανλουίτζι Μπουφόν (Ιταλία), Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς (Σουηδία), Λούκα Μόντριτς (Κροατία).

Την πρώτη θέση στις γυναίκες κατέκτησε η Βραζιλιάνα Μάρτα Βιέιρα ντα Σίλβα, μπροστά από τις Κάρλι Λόιντ (ΗΠΑ) και Ντένιζφερ Μαροζάν (Γερμανία).

Ακολουθούν στην κορυφαία 10αδα: Αντα Χέγκερμπεργκ (Νορβηγία), Αλεξ Μόργκαν (ΗΠΑ), Γουεντί Ρενάρ (Γαλλία), Λούσι Μπορνζ (Αγγλία), Σακί Κουμαγκάι (Ιαπωνία), Μέγκαν Ραπίνο (ΗΠΑ), Χόουπ Σόλο (ΗΠΑ).