Ο πρίγκιπας Χάρι και η αγάπη για τον αθλητισμό

Ο Δούκας του Σάσεξ μίλησε σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση του Rugby Club

Ο πρίγκιπας Χάρι μπορεί πλέον να μη ζει στη Μεγάλη Βρετανία, ωστόσο συμβουλεύει τους ομοεθνείς του, την περίοδο αυτή που είναι αναγκασμένοι να ζουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, να ασχοληθούν με ένα άθλημα.

Ο Δούκας του Σάσεξ μίλησε σε βίντεο που ανέβηκε στο Twitter της Ένωσης Ράγκμπι, με αφορμή τη συμπλήρωση 150 χρόνων από την ίδρυση του Rugby Club της Αγγλίας.

Ο Χάρι, φορώντας μπλε σακάκι και άσπρο πουκάμισο μίλησε για το «πάθος και την απόλαυση» που προσφέρει ο αθλητισμός σε αυτές τις στιγμές «απομόνωσης».

«Η ένωση ράγκμπι έφερε χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους, με ομάδες γεμάτες από υπέροχους χαρακτήρες και εξαιρετικούς παίκτες», είπε.

«Σε αυτές τις στιγμές απομόνωσης, το απόλυτο πάθος και η απόλαυση που προσφέρει ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει μεγάλη παρηγοριά σε πολλούς. Ως φανατικός θαυμαστής της Ένωσης Ράγκμπι, συμμετέχω μαζί με εκατομμύρια υποστηρικτές σε ολόκληρο τον κόσμο, γιορτάζοντας τα 150 χρόνια του Αγγλικού Ράγκμπι», είπε ο πρίγκιπας.