Ήθελαν δεύτερο παιδί και έκαναν… πεντάδυμα! (βίντεο)

Το ομόφυλο ζευγάρι από τις ΗΠΑ είναι μόλις το δεύτερο που έχει αποκτήσει πεντάδυμα κορίτσια στην χώρα.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Με τον πιο αναπάντεχο τρόπο ολοκλήρωσε την ευτυχία του ένα ζευγάρι γυναικών στο Τέξας! Ο λόγος για την 39χρονη Χέδερ Λάνγκλεϊ και την 35χρονη σύντροφό της Πρισίλα Ροντρίγκεζ, οι οποίες ονειρεύονταν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους αποκτώντας ακόμα ένα παιδί.

Τελικά ο "πελαργός" τους έφερε πέντε κορίτσια και έτσι οι δυο τους καλούνται να μεγαλώσουν συνολικά έξι κόρες!

Πρόκειται για την δεύτερη καταγεγραμμένη περίπτωση πεντάδυμων κοριτσιών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Για αυτό και η αγωνία τόσο των δυο γυναικών, όσο και του ιατρικού προσωπικού ήταν μεγάλη.

Τα πεντάδυμα γεννήθηκαν 28 εβδομάδες μετά τη σύλληψή τους και μπήκαν σε θερμοκοιτίδες, λόγω της πρόωρης γέννησής τους. Τρεις μήνες μετά πήραν εξιτήριο και γέμισαν με αγάπη το σπίτι των δύο μαμάδων τους.

«Λατρεύω να είμαι μητέρα έξι παιδιών, είναι καταπληκτικό. Πάντα περιβάλλομαι από τα κορίτσια μου και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από αυτό», δήλωσε η Χέδερ.