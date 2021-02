Αθλητικά

Σοφία Μπεκατώρου: στο αρχείο η καταγγελία της

Η περίπτωση της 11χρονης και η πορεία της υπόθεσής της.

Κλείνει με την αρχειοθέτηση της δικογραφίας η υπόθεση των καταγγελιών της Ολυμπιονίκη Σοφίας Μπεκατώρου σε βάρος παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας. Όπως αναμενόταν, ο εισαγγελέας Νίκος Στεφανάτος που διενέργησε την προκαταρκτική εξέταση, αρχειοθέτησε τη δικογραφία που αφορά τις καταγγελλόμενες πράξεις σε βάρος της Ολυμπιονίκη καθώς τα αδικήματα τελέστηκαν πριν 23 χρόνια και επομένως δεν μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη, καθώς έχουν παραγραφεί.

Η δικογραφία ωστόσο που άνοιξε με την κατάθεση της Ολυμπιονίκου οδήγησε στην υπόθεση της αθλήτριας ιστιοπλοΐας που κατήγγειλε βιασμό της ενόσω ήταν σε ηλικία 11 χρονών από τον τότε προπονητή της ο οποίος βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Η υπόθεση του εν λόγω πρώην προπονητή, που συνελήφθη με ένταλμα που εξέδωσε η ανακρίτρια μετά την δίωξη που άσκησε ο κ. Στεφανάτος, φαίνεται να αποκτά και νέα διάσταση καθώς ο εισαγγελικός λειτουργός αποστέλλει τη δικογραφία στον εισαγγελέα Θήβας προκειμένου να ερευνηθούν καταγγελίες του πατέρα της αθλήτριας περί όπλων που κατείχε η οικογένεια του κατηγορούμενου. Σύμφωνα με τον πατέρα της αθλήτριας, σε εξοχική κατοικία της οικογένειας του προφυλακισμένου προπονητή, στην Βοιωτία, υπήρχε μεγάλος αριθμός όπλων, μεταξύ των οποίων και ένα Καλάσνικοφ.

Ο κ. Στεφανάτος αποστέλλει τη σχετική καταγγελία στην Εισαγγελία Θήβας προκειμένου να ερευνηθεί η βασιμότητά της.

Η κ. Μπεκατώρου είχε αναφερθεί στην κατάθεσή της και σε δύο ακόμη περιπτώσεις αθλητριών οι οποίες ωστόσο δεν κλήθηκαν από τον εισαγγελικό λειτουργό καθώς οι καταγγελλόμενες συμπεριφορές ήταν ήσσονος ποινικής βαρύτητας και για την αξιολόγησή τους απαιτούνταν έγκληση.