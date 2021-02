Οικονομία

ΔΕΣΦΑ: Η Maria Rita Galli ορίστηκε Διευθύνουσα Σύμβουλος

Δείτε το βιογραφικό της νέα Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΕΣΦΑ. Τι αναφέρει στην ανακοίνωση της η εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΣΦΑ διόρισε σήμερα τη Maria Rita Galli ως τη νέα Διευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας. Μέχρι πρότινος, η κυρία Galli ήταν Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Χαρτοφυλακίου της Snam S.p.A. και Πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA Energy Holdings S.A, πλειοψηφικού μετόχου του ΔΕΣΦΑ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο διορισμός της Maria Rita Galli, ενός ανώτερου στελέχους με ισχυρό διεθνές υπόβαθρο στον κλάδο της ενέργειας, επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μετόχων του ΔΕΣΦΑ στην επιτάχυνση της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας προς έναν ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω του οποίου η Ελλάδα καθίσταται ένας εμπορικός κόμβος και μια βασική πύλη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΣΦΑ:

Η ίδια θα αναλάβει τον ρόλο που μέχρι πρότινος κατείχε ο Nicola Battilana, ο οποίος αναλαμβάνει νέα καθήκοντα στη Snam, κορυφαία εταιρεία ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, έχοντας διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ για δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο κ. Battilana ηγήθηκε του μετασχηματισμού του ΔΕΣΦΑ μετά την ιδιωτικοποίηση, συμβάλλοντας ενεργά στη μετατροπή της Εταιρείας σε μία ιδιωτική εταιρεία, στην ανάπτυξη του επενδυτικού πλάνου και στην ενοποίηση του φυσικού ρόλου του ΔΕΣΦΑ ως σημαντικού παράγοντα στην ενεργειακή μετάβαση καθώς και σε διεθνή έργα.

Ο διορισμός της Maria Rita Galli, ενός ανώτερου στελέχους με ισχυρό διεθνές υπόβαθρο στον κλάδο της ενέργειας, επιβεβαιώνει τη δέσμευση των μετόχων του ΔΕΣΦΑ στην επιτάχυνση της πορείας ανάπτυξης της εταιρείας προς έναν ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, μέσω του οποίου η Ελλάδα καθίσταται ένας εμπορικός κόμβος και μια βασική πύλη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το βιογραφικό της Maria Rita Galli

Η Maria Rita Galli διετέλεσε Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Χαρτοφυλακίου της Snam S.p.A., κορυφαίας εταιρείας ενεργειακών υποδομών παγκοσμίως, και Πρόεδρος της κοινοπραξίας SENFLUGA Energy Holdings S.A που ελέγχει το 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ.

Εργάστηκε για πρώτη φορά στην Eni το 1997 ως πτυχιούχος πυρηνικής μηχανικής από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Στην Eni εργάστηκε σε διάφορες θέσεις στο Τμήμα Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, συμμετέχοντας σε διεθνή έργα και σε πρωτοβουλίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eni, συμμετείχε στον έλεγχο επιχειρήσεων στο εξωτερικό (Galp, Distrigas, eni Gas&Power Trading BV, eni Gas&Power France, GVS GmbH κτλ).

Από το 2006 διετέλεσε υπεύθυνη του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και από τον Ιανουάριο του 2010 του Τμήματος Διεθνούς Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Τον Οκτώβριο του 2016, εντάχθηκε στη Snam ως Επικεφαλής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.