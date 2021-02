Οικονομία

Κορκίδης για μέτρα στήριξης: επικεντρωθείτε στα “επιχειρηματικά νοικοκυριά”

Οι εξελίξεις δεν προμηνύονται «ρόδινες» τόσο για το λιανεμπόριο και την εστίαση όσο και για τον τουρισμό, αναφέρει ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

«Όσο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο η αγορά, η ανακοίνωση διαρκώς και περισσότερων μέτρων θα είναι αναγκαία. Προτείνουμε, τα μέτρα στήριξης να εστιάσουν και να προσανατολιστούν περισσότερο στα «επιχειρηματικά νοικοκυριά» που ζουν αποκλειστικά από το εισόδημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας». Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς Βασίλης Κορκίδης μέτα την εξαγγελία νέων μέτρων του υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα ο κ. Κορκίδης δήλωσε:

«Κατανοούμε πλήρως ότι τα οικονομικά μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης προς τις πληττόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, δεν είναι ούτε ανεξάντλητα, ούτε απεριόριστα. Όμως, πολύ «φοβάμαι», ότι τον 6ο και τον 7ο κύκλο επιστρεπτέας, θα πρέπει να ακολουθήσει και ο 8ος και ο 9ος καθώς οι μεταλλάξεις της πανδημίας, αλλά και οι αργοί σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο εμβολιασμοί, δεν δικαιολογούν παρά πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία. Κατά τα φαινόμενα, το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να αναδιαμορφώσει τον προϋπολογισμό, κάτι που το επιμελητήριο ήδη είχε επισημάνει, καθώς διερμήνευσε τους ορίζοντες της πανδημίας προσδιορίζοντάς τους πέραν του πρώτου εξαμήνου του έτους. Οι εξελίξεις δεν προμηνύονται «ρόδινες» τόσο για το λιανεμπόριο, την εστίαση όσο και για τον τουρισμό, από την κινητικότητα του οποίου εξαρτώνται πολλές εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Όσο δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο η αγορά, η ανακοίνωση διαρκώς και περισσότερων μέτρων θα είναι αναγκαία. Προτείνουμε, τα μέτρα στήριξης να εστιάσουν και να προσανατολιστούν περισσότερο στα «επιχειρηματικά νοικοκυριά» που ζουν αποκλειστικά από το εισόδημα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας».

Δώδεκα βασικά σημεία για τον εμπορικό κλάδο σε περίοδο κρίσης και αλλαγών

Επίσης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς υπενθυμίζει σε ανακοίνωσή του, τα παρακάτω 12 βασικά σημεία που αφορούν στο σύνολο του ευρωπαϊκού εμπορίου και ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Δηλαδή, αφορούν και στο ελληνικό λιανικό και χονδρικό εμπόριο.

1. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο στην ΕΕ-27 αποτελούν 5,4 εκατ. επιχειρήσεις ή 1 στις 4 εταιρείες στην Ευρώπη. Το 99% από αυτές είναι ΜμΕ, αλλά πολύ σημαντικές, αφού δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες της ΕΕ και εκτός αυτής.

2. Ο τομέας του εμπορίου απασχολεί 29 εκατ. Ευρωπαίους και αντιπροσωπεύει 1 στις 7 θέσεις εργασίας και, ως εκ τούτου, είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη, ιδίως για τους νέους. Με την πανδημία, οι εργοδότες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν πιθανώς σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και ανακατατάξεις που αντανακλούν τις αυξημένες διαδικτυακές πωλήσεις.

3. Το εμπόριο είναι κεντρικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία, αφού αντιπροσωπεύει το 10% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της ΕΕ, παρέχει ζωτικές υπηρεσίες σε εκατομμύρια επιχειρήσεις και συμβάλλει, μέσω της αποτελεσματικότητάς του και της απαράμιλλης εμπειρογνωμοσύνης, στην αλυσίδα εφοδιασμού, στην αγοραστική δύναμη, την επιλογή και την ευκολία για 500 εκατ. πολίτες της Ευρώπης, κάθε μέρα.

4. Το λιανικό εμπόριο είναι η σταθερή άμυνα των καταναλωτών ενάντια στον πληθωρισμό, δημιουργώντας συνεχώς νέες αποδόσεις στις δικές τους δραστηριότητες και καταπολεμώντας την πίεση από μεγάλους προμηθευτές με πολύ μεγαλύτερα περιθώρια για να ανεβάσουν τις τιμές, προστατεύοντας έτσι την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Αντιδρούν γρήγορα σε αλλαγές στις επιλογές και τις συμπεριφορές των καταναλωτών, ανάλογα με την αλλαγή των δομών των νοικοκυριών και τη γήρανση του πληθυσμού.

5. Το χονδρικό εμπόριο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, συνδέοντας προμηθευτές με πελάτες και παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες και συμβουλές. Δημιουργεί συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο και συμβάλλει ουσιαστικά στα βιομηχανικά οικοσυστήματα και τις αλυσίδες εφοδιασμού πολλών τομέων της οικονομίας. Παρέχει ποιοτικές θέσεις εργασίας σε 11 εκατ. άτομα στην Ευρώπη.

6. Η ψηφιακή επανάσταση στην οικονομία μετατρέπει το λιανικό εμπόριο και το χονδρικό εμπόριο. Επιβάλλει θεμελιώδεις αλλαγές: αναδύονται νέα επιχειρηματικά μοντέλα και κανάλια, τα δεδομένα γίνονται βασικές επιχειρήσεις, οι πελάτες αγοράζουν περισσότερα στο διαδίκτυο, προσφέρονται νέα ψηφιακά προϊόντα, χρειάζονται νέες δεξιότητες, τα καταστήματα στις πόλεις πρέπει να εξελιχθούν και να επανεμφανιστούν για να παραμείνουν ενεργά. Η πανδημία έχει λειτουργήσει υπέρ της επιτάχυνσης αυτών των τάσεων. Οι κανόνες θα πρέπει να προσαρμοστούν για να διατηρήσουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παικτών.

7. Είναι στο DNA των εμπόρων λιανικής να παλεύουν για μερίδιο αγοράς, προσφέροντας στους καταναλωτές την καλύτερη επιλογή ποιότητας, καινοτομίας και τιμής. Είναι συνεπώς, πλέον, ένας τομέας που λειτουργεί με χαμηλά περιθώρια.

8. Ο τομέας του εμπορίου εξαρτάται από την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Επομένως, το εμπόριο συμμερίζεται ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ και την επιτακτική ανάγκη να αντισταθεί στην πίεση να υπονομεύσει την ενιαία αγορά και το παγκόσμιο σύστημα εμπορίου. Βεβαίως, πρόσφατα, λόγω COVID, υπάρχει ένας παραπάνω λόγος υπέρ των εγχώριων αγαθών.

9. Οι έμποροι λιανικής, χονδρικής, εισαγωγών και εξαγωγών είναι μαζί η κινητήρια δύναμη των παγκοσμιοποιημένων αλυσίδων εφοδιασμού. Το Διαδίκτυο σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να αγοράσουν από οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτό παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και κινδύνους, για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές.

10. Οι επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής, με άμεση διασύνδεση με τους πελάτες, αντιμετωπίζουν μια ολοένα αυξανόμενη μετατόπιση σε αυτούς των ευθυνών των προμηθευτών ή των δημόσιων αρχών, την αστυνόμευση της εφαρμογής ενός ευρέος συνόλου κανόνων. Αυτό το βλέπουμε σε τομείς όπως οι πληροφορίες και η ευθύνη των προϊόντων, η προστασία των καταναλωτών, η ασφάλεια και το απόρρητο των καταναλωτών ή η συλλογή απορριμμάτων.

11. Η Ευρωπαική Επιτροπή αναγνώρισε στο «Retail fit for the 21st century» ότι η υπερβολική ρύθμιση και ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς από τους προμηθευτές εμποδίζει την ανταγωνιστικότητα του εμπορίου και περιέλαβε τη λιανική και χονδρική πώληση στα 14 βασικά οικοσυστήματα τη μετά COVID περίοδο.

12. Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις αναζητούν όλο και περισσότερο προϊόντα που παράγονται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο και τους επιτρέπουν να ζήσουν μια πιο υγιεινή ζωή. Οι εμπορικές δραστηριότητες ηγούνται αυτού του μετασχηματισμού και ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών τους.