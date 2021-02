Κοινωνία

Έφηβος αυτοτραυματίστηκε με το όπλο του πατέρα του

Τα "παιχνίδια" με το όπλο ενός ανήλικου παραλίγο να του κοστίζουν την ζωή. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Παραλίγο τραγωδία στην Κρήτη.

Ένα 15χρονος αυτοτραυματίστηκε με το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του στη Γέργερη του Δήμου Φαιστού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, το κυνηγετικό όπλο που κρατούσε ο νεαρός, εκπυρσοκρότησε, με συνέπεια να τραυματιστεί στο αριστερό του δάχτυλο, χωρίς όμως η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία σχημάτισε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: cretapost