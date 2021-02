Life

Σεξουαλική παρενόχληση: κατατέθηκε η πρώτη μήνυση

"Αυλαία" για την έρευνα που αφορά στο "τσουνάμι" καταγγελιών, για σεξουαλική παρενόχληση, στο χώρο του θεάτρου.

Αρχίζει και επίσημα από σήμερα η έρευνα για το "τσουνάμι" καταγγελιών, για σεξουαλική παρενόχληση, στο χώρο του θεάτρου.

Μήνυση για βιασμό, αποπλάνηση και κατάχρηση σε ασέλγεια που στρέφεται σε βάρος σκηνοθέτη κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Το πρόσωπο που κατέθεσε τη μήνυση φέρεται να καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα της επίθεσης από τον σκηνοθέτη, όταν ήταν 15 ετών και τοποθετεί χρονικά τα γεγονότα σε παρελθόντα χρόνο, οπότε θα εξεταστεί καταρχάς από την εισαγγελία εάν έχουν υποπέσει σε παραγραφή.

Την ίδια ώρα, πρώην ηθοποιός καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα άγριας σεξουαλικής επίθεσης από σκηνοθέτη και ζητεί την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Η Δικαιοσύνη καλείται πλέον να διερευνήσει σε βάθος τις καταγγελίες που έφτασαν ενώπιόν της με στόχο την απόδοση ποινικών ευθυνών, όπου αυτές προκύψουν.