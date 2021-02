Πολιτισμός

Σχολή Καλών Τεχνών: δεκάδες αναφορές για παρενόχληση φοιτητών

Δεκάδες περιστατικά αναφέρθηκαν μετά την φοιτητική πρωτοβουλία για καταγραφή παρενοχλήσεων στην ΑΣΚΤ.

Τουλάχιστον 40 αναφορές συγκέντρωσε ήδη η σελίδα «Φοιτητική Πρωτοβουλία Καταγραφής Παρενοχλήσεων στην ΑΣΚΤ», που δημιούργησαν στο Facebook φοιτητές της Σχολής Καλών Tεχνών, ωθούμενοι από τα όσα λέγονται και γίνονται στη μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το πρόβλημα φαίνεται να είναι σοβαρό, με βάση τα όσα έχουν ήδη καταγραφεί, καθώς το όλο θέμα αναδύει ένα κλίμα ασύστολων συμπεριφορών από καθηγητές, με παρενοχλήσεις διαφόρων ειδών.

Όπως αναφέρουν οι διαχειριστές της σελίδας:

«Η Φοιτητική Πρωτοβουλία Καταγραφής Παρενοχλήσεων στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) συνιστά μία άτυπη ομάδα ατόμων που φοιτούν στην Α.Σ.Κ.Τ., η οποία συστάθηκε μετά τη διάρρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορών για περιστατικά έμφυλης βίας, που έλαβαν χώρα εντός της Σχολής μας, μεταξύ μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες εξελίξεις, με πλήθος καταγγελιών για περιστατικά σεξουαλικής και μη παρενόχλησης ή κακοποίησης που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μεταξύ άλλων και στον ευρύτερο Πανεπιστημιακό χώρο, ως φοιτητές και φοιτήτριες της Α.Σ.Κ.Τ., κρίνουμε επιτακτική την ενεργοποίησή μας, προκειμένου να δώσουμε ορατότητα σε ένα φαινόμενο που ταλανίζει τη Σχολή μας εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον καταπίεσης και εξαναγκασμού. Τα περιστατικά έμφυλης διάκρισης, βίας, σεξουαλικής και μη παρενόχλησης, ακόμα και κακοποίησης, συνιστούν για τη Σχολή μας μια πραγματικότητα με την οποία πλήθος ατόμων - ιδίως φοιτητριών - έρχονται αντιμέτωπα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση περιστατικών με έμφυλη διάσταση που αφορούν την Α.Σ.Κ.Τ. σε διάφορους διαδικτυακούς τόπους, προχωρήσαμε σε μία αυτοοργανωμένη πρωτοβουλία, δημοσιεύοντας μία φόρμα ανώνυμης καταγραφής τέτοιου είδους περιστατικών, προκειμένου να επιχειρήσουμε τη χαρτογράφηση και ανάδειξη του προβλήματος και των διαστάσεών του εντός της Σχολής. Από την πρώτη αυτή κίνηση, μέσα σε μόλις λίγες ημέρες, συγκεντρώθηκαν σχεδόν 40 καταγραφές. Δεδομένης ωστόσο της ανάγκης για εξασφάλιση ρητής και ειδικής συγκατάθεσης για δημοσίευση, των ατόμων που υπέβαλαν τις εμπειρίες τους στην προαναφερθείσα φόρμα, τα περιστατικά τα οποία καταγράφηκαν δεν μπορούν να δημοσιευτούν. Ωστόσο, ο όγκος και η βαρύτητα των καταγραφόμενων περιστατικών, έμφυλης ή άλλης διάκρισης, σεξουαλικής και μη παρενόχλησης και παραβιαστικών συμπεριφορών, που φτάνουν μέχρι και τον βιασμό - με τους φερόμενους ως θύτες να είναι συχνότερα μέλη του διδακτικού προσωπικού - καθιστούν αντιληπτή την έκταση του προβλήματος εντός της Σχολής μας. Ως μέλη της άτυπης και αυτοοργανωμένης ομάδας και κατ’ επέκταση της φοιτητικής κοινότητας, βιώνοντας την κατάσταση που επικρατεί στη Σχολή μας καθημερινά, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας τις σχετικές μαρτυρίες και αξιώνουμε από τους αρμόδιους φορείς και την κοινή γνώμη να πράξουν το ίδιο. Παρόλα αυτά, επειδή δεν θέλουμε να εκθέσουμε τα άτομα που μας εμπιστεύτηκαν, όπως προαναφέρθηκε δεν θα προβούμε σε καμία δημοσίευση περιστατικού ως προς το οποίο δεν έχει ληφθεί ρητή και ειδική συγκατάθεση για δημοσίευση από το άτομο που υπέβαλε την καταγραφή ή περιστατικού που κατονομάζει ή φωτογραφίζει τον φερόμενο ως θύτη.

Τονίζουμε πως πρόκειται για περιστατικά που για την κοινότητα της Α.Σ.Κ.Τ. συνιστούν κοινό μυστικό. Εκφράζουμε τη βαθιά αγανάκτησή μας για τον υποκριτικό στρουθοκαμηλισμό των Πρυτανικών αρχών, αλλά και μερίδας του διδακτικού προσωπικού της Σχολής μας, που με τη στάση τους παγίως συντείνουν στη διαιώνιση μιας πρακτικής αποσιώπησης και συγκάλυψης τέτοιων περιστατικών. Καταδικάζουμε την επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος εκ μέρους τους, η οποία διαφαίνεται ήδη λίγες ημέρες μετά τη διάρρευση μαρτυριών φοιτητών και ιδίως φοιτητριών, που καταγγέλλουν ανάλογες εμπειρίες. Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας για ενδεχόμενη προσπάθεια αποσιώπησης του ζητήματος και των διαστάσεών του, στο πλαίσιο των σχέσεων εξουσίας και εξάρτησης που υπάρχουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και ενόψει της συναδελφικής αλληλεγγύης μεταξύ του διδακτικού προσωπικού.

Καλούμε όποιο άτομο, είτε πρόκειται για τωρινό, είτε για παλαιότερο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, έχει βιώσει στην Α.Σ.Κ.Τ. περιστατικό που αφορά ιδίως έμφυλη διάκριση, σεξουαλική και μη παρενόχληση ή κακοποίηση από άλλο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας, να επικοινωνήσει μαζί μας στο e-mail: protovoulia.katagrafon@protonmail.com παραθέτοντας τα στοιχεία επικοινωνίας του. Αντιλαμβανόμαστε απολύτως τη δυσκολία μιας τέτοιας ενέργειας, και σε καμία περίπτωση δεν αξιώνουμε από οποιοδήποτε θύμα να βρει το θάρρος και τη δύναμη που απαιτούνται για την επώνυμη καταγραφή ενός τέτοιου περιστατικού, εάν το ίδιο δε νιώθει έτοιμο να το πράξει. Ωστόσο, και δεδομένου ότι έχει ξεκινήσει σχετική επικοινωνία μας με φορείς και δικηγόρους, η επώνυμη καταγραφή συνίσταται, προκειμένου να εξεταστεί από την Πρωτοβουλία οποιαδήποτε δυνατότητα ατομικής ή συλλογικής αντίδρασης στο καταγραφόμενο περιστατικό. Οι εμπειρίες μας συγκλίνουν, και με συλλογική δράση μπορούμε να τις αναδείξουμε και να εγείρουμε τις προσήκουσες διαδικασίες.

Ταυτόχρονα, αναρτούμε εκ νέου στη σελίδα μας τη “Φόρμα Καταγραφής Περιστατικών Έμφυλης Διάκρισης / Παρενόχλησης στην Α.Σ.Κ.Τ.” που στόχο έχει τη συλλογή καταγραφών για ανάλογα περιστατικά, με σκοπό την ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ τους για την ανάδειξη του προβλήματος και των διαστάσεών του. Επαναλαμβάνουμε ωστόσο, την προτροπή μας προς οποιοδήποτε άτομο επιθυμεί να καταγράψει την εμπειρία του, να το πράξει επώνυμα στο e-mail που αναφέρθηκε παραπάνω (protovoulia.katagrafon@protonmail.com).

Καλλιεργούμε ένα κλίμα μη ανοχής σε περιστατικά έμφυλης βίας, παρενόχλησης και κακοποίησης στις Σχολές μας και στην κοινωνία. Στεκόμαστε στο πλευρό κάθε ατόμου που έχει βιώσει ένα τόσο απεχθές φαινόμενο το οποίο ταλανίζει εδώ και δεκαετίες τόσο τη Σχολή μας όσο και εν γένει -όπως αποκαλύπτουν και οι εξελίξεις- το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Αντιτασσόμαστε σε κάθε ενέργεια, που σκοπό έχει να αναπαραγάγει αυτού του είδους συμπεριφορές ή/και να τις συγκαλύψει. Το Πανεπιστήμιο οφείλει να είναι ένας ελεύθερος και ασφαλής χώρος έκφρασης και ανάπτυξης. Για αυτό σπάμε τη σιωπή μας και σας ενθαρρύνουμε να πράξετε το ίδιο".