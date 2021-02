Οικονομία

ΤτΕ: η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου υποψήφια διάδοχος του Μητράκου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στο σκεπτικό του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδας, με την πρόταση για τον διορισμό της.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδας, «εν όψει της λήξης της θητείας του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Θεόδωρου M. Μητράκου στις 10.3.2021, το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, αποφάσισε σήμερα να προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον διορισμό της κ. Χριστίνας Παπακωνσταντίνου στην ανωτέρω θέση.

Η κ. Παπακωνσταντίνου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου.

Έχει μακρά εμπειρία στην παρακολούθηση και το συντονισμό διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και οικονομικών πολιτικών. Υπηρέτησε ως Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και ως Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα έτη 2012-2014, συμμετέχοντας παράλληλα στην ομάδα διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής.

Διετέλεσε εθνικός εκπρόσωπος στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN), στις ομάδες υψηλού επιπέδου του ΟΟΣΑ και στις υπουργικές συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ ως αναπληρωτής.

Από το 2017 ασκεί τα καθήκοντα του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της PQH Ενιαίος Εκκαθαριστής Α.Ε».