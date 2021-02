Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο - Λιγνάδης: Η ανακοίνωση του ΔΣ μετά την παραίτησή του

Τι αναφέρει για την παραίτηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή στη “σκιά” των καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Θεάτρου εξέδωσε ανακοίνωση για την παραίτηση του Δημήτρη Λιγνάδη, στον απόηχο των καταγγελιών που έχουν δει το τελευταίο διάστημα το φως της δημοσιότητας και συγκλονίζουν τον χώρο του θεάτρου. Όπως υπογραμμίζει, δεν έχει περιέλθει στο ΔΣ κάποια αναφορά ή καταγγελία στην οποία να κατονομάζεται ο Δημήτρης Λιγνάδης «κατά τη θητεία του στο Εθνικό Θέατρο ή σε προγενέστερο αυτής χρόνο.»

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορήθηκε την υποβληθείσα στο Υπουργείο Πολιτισμού παραίτηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή κ. Δημήτρη Λιγνάδη για τους λόγους που εκεί αναφέρει και τον ευχαριστεί για τις υπηρεσίες που παρέσχε στο Εθνικό Θέατρο. Όπως και ο ίδιος δηλώνει, το συμφέρον του Εθνικού Θεάτρου επιτάσσει αυτή τη στιγμή την πλήρη διαλεύκανση κάθε ζητήματος, αμέσως ή εμμέσως τιθέμενου, από τη Δικαιοσύνη ή κάθε άλλη αρμόδια Αρχή.

2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν είχε και δεν έχει περιέλθει καμία αναφορά περιστατικού, πολλώ δε μάλλον καταγγελία, στην οποία να κατονομάζεται ή να ενέχεται προσωπικά ο κ. Λιγνάδης κατά τη θητεία του στο Εθνικό Θέατρο ή σε προγενέστερο αυτής χρόνο. Είναι αυτονόητο ότι αν κάτι τέτοιο είχε συμβεί, θα είχαμε σπεύσει να τη διερευνήσουμε ενεργοποιώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Ως προς το εντελώς διαφορετικό ζήτημα της νόμιμης πρόσληψης συγγενικού του προσώπου, το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή στο πλαίσιο άσκησης αποκλειστικής αρμοδιότητάς του.

Σε περίπτωση που προκύψει ερευνητέο αντικείμενο που ανάγεται στη θητεία του κ. Λιγνάδη ως Καλλιτεχνικού Διευθυντή, σχετικά με τη λειτουργία του Εθνικού Θεάτρου ή της Δραματικής Σχολής του, το Διοικητικό Συμβούλιο τίθεται στη διάθεση οποιουδήποτε αρμόδιου οργάνου της ελληνικής Πολιτείας για την πλήρη αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Το ίδιο θα πράξει και για κάθε άλλο πρόσωπο που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Εθνικό Θέατρο και για το οποίο ήθελε παρ’ ελπίδα προκύψει - από τις προσήκουσες διαδικασίες - ότι έχει παραβιάσει το νόμο ή έχει υπερβεί τον ρόλο του.

Αναφορικά με την ανακοίνωση των σπουδαστών της Δραματικής Σχολής, το Θέατρο εκφράστηκε αυθημερόν δια της δημόσιας πρόσκλησης της Διευθύντριας της Σχολής να εξατομικευθεί αμέσως κάθε καταγγελία με κάθε πρόσφορο τρόπο. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενθαρρύνει και προστατεύει την αναφορά κάθε σχετικού περιστατικού.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ως θεσμικό όργανο διοίκησης του μεγαλύτερου θεατρικού οργανισμού της πατρίδας μας στέκεται σθεναρά απέναντι σε κάθε προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, γενετήσιας ή μη, και στην άσκηση αθέμιτης επιρροής. Το Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά ενθαρρύνει κάθε σχετική δημοσιοποίηση και την επακόλουθη διαλεύκανση κάθε υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη. Όπως είναι αυτονόητο, αυτό πρέπει να γίνεται με πλήρη σεβασμό στις νομοθετημένες διαδικασίες και στο τεκμήριο της αθωότητας.

4. Βρισκόμαστε στη διάθεση του Υπουργείου Πολιτισμού και κάθε δημόσιας Αρχής για τις αναγκαίες συμπράξεις- ακόμη και νομοθετικές πρωτοβουλίες - που θα εγγυηθούν την αλήθεια, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όχι μόνο στο ελληνικό Θέατρο, αλλά και στην ελληνική κοινωνία συνολικά.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Εθνικό Θέατρο συνεχίζει κανονικά τις παραστάσεις του, με ζωντανές διαδικτυακές μεταδόσεις.