Οικονομία

Αναδρομικά κληρονόμων: Πληρωμές για 4 στις 10 αιτήσεις

Τι ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ για την εκκαθάριση. Πόσοι "κόπηκαν" και γιατί. Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν σε δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις.

Την πρώτη πληρωμή των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 στους δικαιούχους-κληρονόμους συνταξιούχων α΄ βαθμού χωρίς διαθήκη που υπέβαλαν ηλεκτρονικά και οριστικοποίησαν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση/αίτηση ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Από τα 102.997 αιτήματα της κατηγορίας αυτής προέκυψε, κατόπιν διασταυρώσεων, ότι περίπου 30.000 αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες δεν είχαν γίνει κρατήσεις προς επιστροφή την περίοδο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 στους θανόντες συνταξιούχους και θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό e-mail τις προσεχείς ημέρες.

Από τις 72.924 αιτήσεις εκκαθαρίστηκαν μηχανογραφικά 63.207 αιτήσεις και πληρώθηκαν σήμερα 40.096.308,56 ευρώ στους δικαιούχους.

Επιπλέον, 626 αιτήσεις κληρονόμων τέως συνταξιούχων της ΕΤΕ θα πληρωθούν την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, λόγω ειδικής διαχείρισης (εξαίρεσης) που απαιτείται στις κρατήσεις υπέρ υγείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου, θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής της αίτησης ενημερωτικό σημείωμα για το ποσό που έλαβε ο κάθε δικαιούχος. Την ίδια ημέρα, θα δοθεί η δυνατότητα διορθώσεων και σε όσους εσφαλμένα οριστικοποίησαν την αίτησή τους.

Για τις αιτήσεις που δεν εκκαθαρίστηκαν θα ζητηθεί από τους δικαιούχους να διορθώσουν τα στοιχεία τα οποία καταχώρισαν και δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματός τους και, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα σταλούν στα τμήματα πληρωμών των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ για διόρθωση και εκκαθάριση.

Στα τμήματα πληρωμών θα σταλούν επίσης 5.781 αιτήσεις κληρονόμων β΄ βαθμού, για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη μηχανογραφική επεξεργασία, με στόχο να πληρωθούν στην τρίτη προγραμματισμένη πληρωμή (10/4/2021).

Τέλος, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τις αιτήσεις με διαθήκη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, διευκρινίσεις αναφορικά με τα δικαιολογητικά που αναζητούνται στις περιπτώσεις των αιτήσεων επιστροφής αναδρομικών από κληρονόμους βρίσκονται στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ.