Λουλούδια για τον Άγιο Βαλεντίνο και στεφάνια για τα θύματα του κορονοϊού

Ο πρωτοφανής Φεβρουάριος για τους ανθοπώλες. Για αυτόν τον Άγιο Βαλεντίνο ετοιμάζουν λουλούδια για τους ερωτευμένους και στεφάνια για τους νεκρούς της πανδημίας.

Η Ντέμπορα Ντε Λα Φλορ είναι ανθοπώλης εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Ποτέ πριν δεν έζησε έναν Φλεβάρη σαν αυτόν.

«Σε μια περίοδο που κάποιος σου στέλνει μια κάρτα με το μήνυμα ‘Σ’ αγαπώ’, κάποιος άλλος στέλνει μια κάρτα με το μήνυμα ‘Σε αγάπησα’», δήλωσε η Ντε Λα Φλορ, που ετοιμάζει μπουκέτα και κάρτες για την Ημέρα του Βαλεντίνου --την ημέρα του χρόνου με την περισσότερη κίνηση και τα μεγαλύτερα κέρδη για τα ανθοπωλεία-- ενώ ετοιμάζει και τις παραγγελίες όσων έχασαν δικούς τους ανθρώπους λόγω της COVID-19.

Η 62χρονη Ντε Λα Φλορ έχει το ανθοπωλείο De La Flor Florist & Gardens κοντά στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.

Πάνω από 4.500 χιλιόμετρα μακριά, στο Λος Άντζελες, ο ανθοπώλης Φερνάντο Περάτα έχει βοηθήσει πάνω από 100 οικογένειες τους τελευταίους δύο μήνες που έχασαν ένα μέλος της οικογένειάς τους λόγω του κορονοϊού. Πολλές από αυτές τις οικογένειες είναι χρόνια πελάτες του ανθοπωλείου.

«Τη μια μέρα βλέπεις έναν πελάτη, την επόμενη έχει φύγει», δήλωσε ο 23χρονος Περάτα, ενώ μίλησε για την περίπτωση μιας μητέρας που για χρόνια αγόραζε λουλούδια για τα παιδιά της. Πρόσφατα, ο γιος και η κόρη της πήγαν να αγοράσουν λουλούδια για την κηδεία της μητέρας τους.

Ο Περάτα εργάζεται σε μια περιοχή του Λος Άντζελες με πολλά ανθοπωλεία, όπου σταυροί από άνθη και λευκά φτερά αγγέλων από τριαντάφυλλα πάνω σε καβαλέτα είναι παραταγμένα στο πεζοδρόμιο δίπλα σε ανθοσυνθέσεις με αρκουδάκια για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Η βιομηχανία των ανθοπωλείων των 35 δισεκ. δολαρίων είναι ίσως αυτή που έχει τη μεγαλύτερη συμμετοχή από όλους τους άλλους κλάδους στη χαρά, τη λύπη και τις σημαντικότερες στιγμές μιας οικογένειας. Οι ανθοπώλες πλησιάζουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου με τον αριθμό των νεκρών λόγω της COVID-19 στις ΗΠΑ να προσεγγίζει τους 460.000. Σε πολλές πολιτείες, οι αριθμοί θανάτων συνεχίζουν σε είναι σε ημερήσια επίπεδα ρεκόρ.

Ο Μαρκ Τσάτοφ, 56 ετών, διευθύνων σύμβουλος της California Flower Mall, μιας εκ των μεγαλύτερων αγορών της χώρας, που βρίσκεται στο Λος Άντζελες, δήλωσε ότι όταν η Καλιφόρνια επέβαλε το πρώτο της lockdown τον Μάρτιο, κάποιοι ανθοπώλες έκλεισαν καθώς γάμοι, αποφοιτήσεις, συνέδρια και άλλες μεγάλες εκδηλώσεις εξαφανίστηκαν σχεδόν εν μία νυκτί. Και τότε ήρθαν οι κηδείες της πανδημίας.

Αυτός ο μήνας, είπε ο Τσάτοφ, «είναι μαζί η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και οι κηδείες. Έχουμε δουλειά λόγω των κηδειών. Είναι γλυκόπικρο. Έχουμε δουλειά για τους λάθος λόγους».

Η Μαρία Άλβαρες, 25 ετών, ανθοπώλης στο Λος Άντζελες, δήλωσε ότι τα αφεντικά της στο κατάστημα David's αναγκάστηκαν να μην δεχθούν παραγγελίες από οικογένειες που ήθελαν λουλούδια για κηδεία λόγω της ζήτησης για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

«Είναι θλιβερό. Μας σπαράσσει την καρδιά. Είναι πολύ σκληρό να λες σε μια οικογένεια ότι δεν μπορείς να αναλάβεις τα λουλούδια για την κηδεία τους», δήλωσε η Άλβαρες. «Γνωρίζουμε πολλούς από αυτούς. Στέλνουν ένα μέλος της οικογένειάς τους στο νοσοκομείο. Μερικές ημέρες αργότερα έχουν πεθάνει. Μας λένε τις ιστορίες τους. Είναι συντετριμμένοι».

Η Άλβαρες είπε επίσης ότι είναι δύσκολο να πουν σε ανθρώπους που πενθούν πόσο κοστίζουν τα λουλούδια για την κηδεία. Διότι λόγω της περιορισμένης προσφοράς και της τεράστιας ζήτησης, οι τιμές για στεφάνια έχουν αυξηθεί από τα 85 δολάρια στα 120 δολάρια μέσα σε μερικές μόνο εβδομάδες.

«Πολλές από αυτές τις οικογένειες δεν έχουν δουλειά. Είναι πολλά αυτά τα χρήματα για εκείνες. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε και να τους δώσουμε την αρχική τιμή, αλλά δεν μπορούμε. Τα λουλούδια είναι τόσο ακριβά αυτή την περίοδο».

Σύμφωνα με την Ένωση Αμερικανών Ανθοπωλών, τον μεγαλύτερο φορέα που εκπροσωπεί τον συγκεκριμένο επιχειρηματικό κλάδο στις ΗΠΑ, τα περισσότερα λουλούδια που πωλούνται στη χώρα εισάγονται από τον Ισημερινό και το Μεξικό.

Η αύξηση στις παραγγελίες τους τελευταίους μήνες, πολλές εκ των οποίων γίνονται διαδικτυακά, ασκεί πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό έχει οδηγήσει σε έλλειψη χώρου στα αεροσκάφη και τα φορτηγά, που προσπαθούν να παραδώσουν επαρκή ποσότητα λουλουδιών εγκαίρως, δήλωσε η Κριστίνα Στέμπελ, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Farmgirl Flowers, μια εταιρία διαδικτυακής πώλησης λουλουδιών.

Ο Κεν Φράιταγκ, 67 ετών, έχει μια οικογενειακή επιχείρηση πώλησης λουλουδιών στο Όστιν του Τέξας εδώ και πάνω από 40 χρόνια. Γενικά είναι αισιόδοξος και πρόσχαρος άνθρωπος, αλλά αυτός ο μήνας έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σκληρός --μεταξύ άλλων λόγω του ότι ο γιος, η κόρη του και τα εγγόνια του προσβλήθηκαν από COVID-19.

Ο ίδιος και οι σχεδόν 50 υπάλληλοί του τσεκάρουν κάθε κάρτα που πρόκειται να σταλεί πριν την τυπώσουν και την τοποθετήσουν στα λουλούδια.

«Πολλές απ'αυτές είναι κάρτες συλλυπητηρίων», είπε. «Καταλαβαίνω τι περνάνε αυτές οι οικογένειες. Δουλειά μας είναι τα συναισθήματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ