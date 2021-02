Οικονομία

Προσωρινή σύνταξη: Τι ισχύει για ποσοστά και δικαιούχους

Διευκρινίσεις από τον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Βουλή.

«Η κυβέρνηση έκανε σημαντικές βελτιώσεις στις προσωρινές συντάξεις με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του 2020 που αφορούν -μεταξύ άλλων- και στην αύξηση του ποσοστού χορήγησης τους», επισήμανε από το βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πάνος Τσακλόγλου.

Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Γιώργου Μουλκιώτη, σχετικά με την έκδοση των προσωρινών συντάξεων, ο υφυπουργός αναφέρθηκε στις νομοθετικές βελτιώσεις που έκανε η κυβέρνηση στο θέμα αυτό επισημαίνοντας τα εξής: «Οι σημαντικότερες από αυτές είναι η αύξηση των ποσοστών της προσωρινής σύνταξης από το 50% στο 80% για τους μισθωτούς και στο 70% για τους μη μισθωτούς, η προσθήκη των συνταξιούχων του ΟΓΑ στους δικαιούχους της προσωρινής σύνταξης και η προσθήκη στους δικαιούχους όσων εργάζονται κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης με μείωση του ποσού της προσωρινής σύνταξης κατά 30%».

Όπως ανέφερε ο κ. Τσακλόγλου, «η διάταξη που θα φέρει το υπουργείο Εργασίας στη Βουλή για το ποσό "έναντι" σύνταξης έρχεται να συμπληρώσει την παραπάνω νομοθεσία και να ενισχύσει εισοδηματικά όσους ασφαλισμένους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης και το αίτημά τους εκκρεμεί και ταυτόχρονα δεν λαμβάνουν την ήδη θεσμοθετημένη προσωρινή σύνταξη».

Η προσωρινή σύνταξη, οι βελτιώσεις και οι προσθήκες στην υφιστάμενη νομοθεσία δεν πρόκειται να υποκαταστήσουν το συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης των εκκρεμών συντάξεων, επισήμανε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Στόχος παραμένει η ταχύτερη απονομή συντάξεων, αλλά ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να αγνοούμε και τους ασφαλισμένους που περιμένουν για αρκετό καιρό τη σύνταξή τους», κατέληξε ο κ. Τσακλόγλου.

Από την πλευρά του, ο κ. Μουλκιώτης έκανε λόγο για ανάγκη "λύσης του γόρδιου δεσμού" των εκκρεμών συντάξεων, που –όπως είπε- έχουν χρησιμοποιηθεί «επικοινωνιακά» επί ενάμιση χρόνο, ενώ χαρακτήρισε τη μείωση των εκκρεμών συντάξεων και τη μετάβαση στο ψηφιακό σύστημα «εικονική πραγματικότητα». Μίλησε επίσης για ασάφεια από πλευράς κυβέρνησης που λέει για 384 ευρώ, μετά για προσωρινή και μετά για οριστική σύνταξη. Επίσης ρώτησε γιατί δεν προχωρά σε διαφορετικό ποσοστό προσωρινής σύνταξης, από αυτό της κατώτατης σύνταξης.

Άνω του 1,7 εκατ. οι ωφελημένοι των μέτρων στήριξης

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, των βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου και Δημήτρη Μπιάγκη, για τα μέτρα στήριξης των εργαζομένων σε επιχειρήσεις εποχικού χαρακτήρα και την "καταβολή επιδόματος ανεργίας σε δικαιούχους", ο κ. Τσακλόγλου επισήμανε ότι «η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και μεγάλος αριθμός των αυτοαπασχολουμένων έχει στηριχτεί από την κυβέρνηση».

«Κι αυτό είναι αδιαμφισβήτητο» τόνισε ο κ. Τσακλόγλου και προσέθεσε: «Οι ενισχύσεις του προϋπολογισμού ωφέλησαν πάνω από 1,7 εκατομμύρια απασχολουμένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Σχεδόν το σύνολο των μισθωτών -με εξαίρεση ελάχιστους κλάδους όπου οι επιπτώσεις της κρίσης δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες ή ήταν θετικές- αλλά και αρκετούς κλάδους αυτοαπασχολουμένων. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των εργαζομένων δεν έχει χάσει ούτε μία ημέρα ασφάλισης».

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, «συνολικά από την αρχή της πανδημίας έχουν ληφθεί 62 κατηγορίες μέτρων, συνολικής αξίας 31,4 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 31,4 δισ. ευρώ τα 24 δισ. αφορούν το 2020 και 7,5 δισ. αναμένεται να επηρεάσουν το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2021».

Αναφερόμενος στα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, ο κ. Τσακλόγλου είπε ότι έχουν καταβληθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό συνολικά 3,4 δισ. ευρώ για πληρωμές αποζημιώσεων ειδικού σκοπού στο διάστημα από πέρυσι τον Απρίλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020. Το Δημόσιο καταβάλει εκτός από την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ και τις ασφαλιστικές εισφορές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων. Συγκεκριμένα από αυτό το κονδύλι των 3,4 δισ. ευρώ, τα 942,5 εκατ. είναι μεταβιβάσεις του προϋπολογισμού προς τον ΕΦΚΑ. Δηλαδή, πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών. Και αυτό αποτελεί πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και για να στηρίξουμε τα έσοδα του ΕΦΚΑ, αλλά και για να μην χάσουν οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή της σύμβασης τους ούτε μία μέρα ασφάλισης ούτε ένα ένσημο εν μέσω πανδημίας.

Ο κ. Κεγκέρογλου είπε ότι υπάρχει ευημερία των αριθμών αλλά όχι απαντήσεις για τις θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί και συντηρούνται μέσω της "αναστολής". Εάν δεν ανακάμψουν οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, είναι «χαμένες θέσεις εργασίας» είπε ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής.

Συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας δεν έχουν πάρει κανένα ποσό είπε ο κ. Μπιάγκης, φέροντας ως παραδείγματα τους εργαζόμενους σε λιμάνια, αεροδρόμια, τους οδηγούς των τουριστικών λεωφορείων και γραφείων, αλλά και τους ξεναγούς, λόγω της εποχικότητας της εργασίας τους.