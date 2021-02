Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Στον “αέρα” το Παναθηναϊκός - Περιστέρι

Προς αναβολή οδεύει ο προημιτελικός λόγω κορονοϊού.

Προς αναβολή οδεύει ο προημιτελικός του Κυπέλλου Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών, Παναθηναϊκός-Περιστέρι, προγραμματισμένος για την Τετάρτη (10/2, 20:00), στο ΟΑΚΑ.

Αιτία πως στον Παναθηναϊκό ανιχνεύθηκαν νέα κρούσματα κορονοϊού, η πλειονότητα αυτών σε παίκτες αυτή τη φορά, μετά από τα τέσσερα πρώτα (τρία μέλη του τιμ και ένας παίκτης).

Σε περίπτωση που αναβληθεί ο συγκεκριμένος αγώνας, δεν αποκλείεται να αναβληθεί και το προγραμματισμένο φάιναλ φορ του Κυπέλλου, για το διήμερο 13-14 Φεβουαρίου, στο ΟΑΚΑ. Στον Παναθηναϊκό θα υποβληθούν εκ νέου σε τεστ σήμερα, καθώς υπάρχει εύλογα έντονη ανησυχία.