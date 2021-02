Πολιτισμός

Ο Κιμούλης εκτός Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου είχε σχεδιάσει να εντάξει στο φετινό του πρόγραμμα την παράσταση «Φιλοκτήτης», σε σκηνοθεσία Τσέζαρις Γκραουζίνις, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κιμούλη, για το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου.

«Υπό τη βαριά σκιά των τελευταίων εξελίξεων, και συγκεκριμένα των δημοσιοποιημένων επώνυμων καταγγελιών συναδέλφων του κ. Γ. Κιμούλη για προσβολή της προσωπικότητάς τους, οδηγηθήκαμε στην δυσάρεστη, πλην όμως επιβεβλημένη, απόφαση να μην συμπεριλάβουμε τον συγκεκριμένο ηθοποιό στην ομάδα των καλλιτεχνών που θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου τη φετινή χρονιά» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Φεστιβάλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καλλιτεχνική Διεύθυνση βρίσκεται σε συνεννόηση με τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη της παράστασης, για την εξασφάλιση νέας συμφωνίας για το φετινό πρόγραμμα, με το ίδιο ή με άλλο έργο, με γνώμονα την διασφάλιση των υπόλοιπων μελών του θιάσου.

«Πρόθεσή μας δεν είναι να δράσουμε τιμωρητικά, ούτε να υποκαταστήσουμε τα δικαστήρια. Όμως, θα ήταν ανεύθυνο από πλευράς μας εάν παραβλέπαμε τις σκληρές και επώνυμες μαρτυρίες επαγγελματιών του χώρου μας για αντιδεοντολογικές πρακτικές και συμπεριφορές που κάθε άλλο παρά τιμούν την Τέχνη και τους ανθρώπους της» καταλήγει η ανακοίνωση.