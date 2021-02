Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλια - Θεμιστοκλέους: Ανοίγει η πλατφόρμα για άτομα 60-64 και 75-79 ετών

Πότε ξεκινούν οι εμβολιασμοί για αυτές τις ηλικιακές ομάδες.

Ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της COVID-19 για τις ηλικίες 60-64 και 75 έως 79, όπως ανακοινώθηκε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των υγειονομικών συντακτών. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα για τους 60 έως 64 ετών ανοίγει στις 10 Φεβρουαρίου και για τους 75 έως 79 στις 12 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Μέχρι σήμερα έχουν εμβολιαστεί 410.000 πολίτες, ποσοστό 3,9% του πληθυσμού και, όπως είπε, ήδη έχουν παραλειφθεί οι πρώτες 45.000 δόσεις του εμβολίου της Astra Zeneca. Οι πρώτοι εμβολιασμοί στην ηλικιακή ομάδα 60-64 με το εμβόλιο αυτό στη χώρα μας, θα ξεκινήσουν στις 15 Φεβρουαρίου, ανέφερε και εξήγησε πως θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα που θα αφορά αποκλειστικά εμβολιασμούς με το συγκεκριμένο εμβόλιο σε συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα, διαδικασία που θα κινείται παράλληλα με το σύστημα εμβολιασμών που ήδη έχει δρομολογηθεί. Μάλιστα, για την ηλικιακή ομάδα από 75 έως 79 ετών ο στόχος είναι να ξεκινήσει εμβολιασμός στις 15 Φεβρουαρίου. Τα εμβολιαστικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα αυξηθούν, καθώς ανοίγουν τμήματα στα δύο μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα, στα κτίρια της Helexpo στην Αθήνα και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, στόχος είναι να ενεργοποιηθούν άμεσα 750 εμβολιαστικά κέντρα τον Φεβρουάριο και μέχρι το τέλος Μαρτίου να έχουν εμβολιαστεί οι πολίτες των ηλικιακών ομάδων από 60 έως 64 και από 75 έως 79, οι οποίοι ανέρχονται περίπου σε 1 εκατομμύριο.

Αναφερόμενος στην εμβολιαστική κάλυψη των υγειονομικών, είπε ότι αυτή βρίσκεται σε ποσοστό 73% όσον αφορά τους γιατρούς και 50% όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό και υπενθύμισε ότι οι υγειονομικοί παραμένουν σε προτεραιότητα όποτε επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο.

Σε ερώτηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, είπε ότι ο στόχος του είναι να διευκολύνει τις μετακινήσεις των πολιτών και σε συμπληρωματική που αφορούσε τη μη τήρηση της σειράς προτεραιότητας στον εμβολιασμό, τόνισε ότι «η διαφάνεια είναι πυλώνας του σχεδίου μας και η Αρχή Διαφάνειας ελέγχει όλα τα αρχεία μας. Αν γίνουν παρακάμψεις, όσοι τις κάνουν θα τιμωρηθούν» κατέληξε ο Μάριος Θεμιστοκλέους.