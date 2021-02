Πολιτική

Μητσοτάκης σε Νετανιάχου: Να παραμείνει θάλασσα ειρήνης για όλους η Ανατολική Μεσόγειος

Συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολόγό του είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συμφωνία συνεργασίας στον τουρισμό. Τι είπε για τον ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η εκτίμησή του για την εξέλιξη της πανδημίας.

Σας συγχαίρω για τον γρήγορο ρυθμό που εμβολιάζετε τους πολίτες σας. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που οι υπουργοί Τουρισμού μας υπογράφουν συμφωνία συνεργασίας στον τουρισμό. Θέλω να υποδεχθώ όσο το δυνατόν συντομότερα Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα, ανέφερε σε κοινές του δηλώσεις μετά τη συνάντηση του με τον Ισραηλινό ομόλογο του, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης στη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, λέγοντας πως είναι σημαντική, ενώ επισήμανε ότι «η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης για όλες τις χώρες».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα θα επανέλθει πολύ σύντομα από την οικονομική κρίση μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Αναφερόμενος στο φάρμακο κατά του κορονοϊού, που παρασκευάζει το Ισραήλ, είπε πως είναι «πολύ χαρούμενος που συζητήσαμε αυτό το νέο φάρμακο», σημειώνοντας πως «η Ελλάδα θα συμμετάσχει στις κλινικές δοκιμές».

Το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού θα διευκολύνει τις μετακινήσεις εν όψει τουριστικής περιόδου

«Επιχειρηματολόγω για ένα ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού εντός των ορίων της ΕΕ, αλλά επίσης και για κοινό ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού και με τρίτες χώρες, ώστε να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις εν όψει τουριστικής περιόδου» επισήμανε ο Κυρ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας πως «η συμφωνία με το Ισραήλ θα είναι μία δοκιμή και για άλλες τρίτες χώρες».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε δε την εκτίμηση πως «έως τον Απρίλιο θα έχουμε κατορθώσει να τιθασεύσουμε ακόμη περισσότερο την πανδημία του κορονοϊού».

Η διμερής μας σχέση δεν ετεροκαθορίζεται

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου σχέτικα με τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, ο Έλληνας πρωθυπουργος τόνισε: «Η διμερής μας σχέση δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν γνωρίζω κατά πόσον είναι σε εξέλιξη μία διαδικασία επαναπροσέγγισης ανάμεσα σε Ισραήλ και Τουρκία. Τα πράγματα μοιάζουν να βελτιώνονται με την Τουρκία. Συνεχίζουμε τις διερευνητικές επαφές, εφ όσον δεν υπάρχουν περαιτέρω επιθετικές ενέργειες».

Νετανιάχου: Συζητήσαμε για ένα πράσινο διαβατήριο, Ισραηλινοί πολίτες να μπορούν να επισκεφθούν την Ελλάδα χωρίς περιορισμούς, μόλις αρθεί η καραντίνα

«Συζητήσαμε για μία συμφωνία περί ενός πράσινου διαβατηρίου. Ισραηλινοί πολίτες θα μπορέσουν να επισκεφθούν την Ελλάδα χωρίς περιορισμούς, χωρίς υποχρεωτική καραντίνα, μόλις αρθεί η καραντίνα», τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις κοινές του δηλώσεις με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη μετά τη συνάντηση τους στο Ισραήλ.