Κόσμος

Σαρωτικές πλημμύρες στην Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους. Σε κατάσταση συναγερμού και το Παρίσι.

Η νοτιοδυτική Γαλλία επλήγη από σαρωτικές πλημμύρες σήμερα, έπειτα από ημέρες καταρρακτωδών βροχών και περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών το ανατολικό Παρίσι έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού.

Οι σφοδρότερες πλημμύρες σημειώθηκαν στο Σαντ, 115 χιλιόμετρα βόρεια του Μπορντό, όπου η στάθμη του ποταμού Σαράντ πλησίασε επίπεδα ρεκόρ, καθώς ανήλθε στα 6,20 μέτρα. Το νερό φθάνει στο ύψος της μέσης σε αρκετούς δρόμους και έως το γόνατο σε μεγάλα τμήματα της πόλης.

Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, με τα λασπόνερα να έχουν πλημμυρίσει κελάρια και την ηλεκτροδότηση να έχει διακοπεί. Οι τοπικές αρχές τοποθέτησαν τσιμεντόλιθους προκειμένου οι κάτοικοι να μπορούν να φύγουν από τα πλημμυρισμένα σπίτια τους προς ασφαλείς τοποθεσίες.

«Γνωρίζαμε ότι αυτή ήταν μια ζώνη πλημμυρών, όμως όχι ότι η περιοχή αυτή θα μπορούσε να πλημμυρίσει σε τέτοιο βαθμό, ειδάλλως δεν θα είχαμε ποτέ αγοράσει αυτό το διαμέρισμα», είπε ο κάτοικος του Σαντ Σιρίλ Σερανσάκ, που αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το διαμέρισμά του, όπου διέμενε για λιγότερο από έναν χρόνο.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής Πασκάλ Λεπρένς ανέφερε πως πυροσβέστες χρειάστηκε να απομακρύνουν περίπου 400 ανθρώπους στο Σαντ, ενώ υπολογίζει ότι έως και 800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους από μόνοι τους.

Στην πόλη Κονιάκ, κέντρο παραγωγής μπράντι στον ποταμό Σαράντ, έχουν επίσης πλημμυρίσει δρόμοι.

Σε κατάσταση συναγερμού

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας κήρυξε σήμερα επτά διαμερίσματα σε κατάσταση συναγερμού, μεταξύ αυτών το Σαράντ-Μαριτίμ, δύο περιοχές κατά μήκος του ποταμού Λίγηρα, τις περιοχές Σομ και Ουάζ στη βόρεια Γαλλία και το Σεν ε Μαρν, ανατολικά του Παρισιού.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, τμήματα της αποβάθρας κατά μήκος του ποταμού Σηκουάνα δεν είναι προσβάσιμα εδώ και ημέρες, μετά την άνοδο της στάθμης του ποταμού, ωστόσο το ύψος των υδάτων, στα 4,35 μέτρα σήμερα το πρωί, παραμένει πολύ χαμηλότερο από τα επίπεδα ρεκόρ των 5,88 μέτρων (τον Ιανουάριο του 2018) και 6,10 μέτρων (τον Ιούνιο του 2016).