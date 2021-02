Κοινωνία

Lockdown: Πρόστιμο σε γιαγιά που πωλούσε χόρτα στον δρόμο (βίντεο)

Έπειτα από καταγγελία, αστυνομικοί της βεβαίωσαν πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση.

Η μοίρα έδειξε το πιο σκληρό της πρόσωπο στην 80χρονη γυναίκα. Έχασε σε τρία διαφορετικά τροχαία τα δύο παιδιά της και αργότερα τον εγγονό της.

Μετά και το χαμό του εγγονού της δεν άντεξε. Λύγισε. Πήγε στο νεκροταφείο και πάνω στον τάφο του εγγονού της, ήπιε φυτοφάρμακο. Ευτυχώς την εντόπισαν γρήγορα και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες και πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ κατάφεραν να τη σώσουν.

Το μόνο “φάρμακο” για τη χαροκαμένη γιαγιά, όπως της είπαν και οι γιατροί, είναι να βγαίνει λίγο έξω στον κόσμο για να “ξεχνάει”. «Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι. Είναι γεμάτο με φωτογραφίες από σκοτωμένους. Δεν τη θέλω τη ζωή....», λέει με δάκρυα στα μάτια.

Τα τελευταία χρόνια, η ηλικιωμένη βγαίνει σχεδόν καθημερινά στην πλατεία Πάρκου, στη Λαμία, πουλώντας προϊόντα από τον κήπο της. «Δεν το κάνω για τα χρήματα. Δεν θέλω να πουλάω. Απλά θέλω να βγαίνω έξω. Να βλέπω κόσμο, για να μην τρελαθώ...», λέει στην κάμερα.

Σήμερα, λοιπόν, στην ηλικιωμένη έκοψαν πρόστιμο 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σημείο ήταν και μια γυναίκα, η οποία είχε κάνει καταγγελία στους αστυνομικούς ότι η γιαγιά δεν έχει άδεια για τα πράγματα που πουλάει και επέμενε να της κόψουν κλήση.

Ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, το πρόστιμο ακυρώθηκε για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας.

