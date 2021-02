Οικονομία

Ελλάδα – Ισραήλ: Συμφωνία για στρατηγική συνεργασία στον τουρισμό

Ποια θέματα αφορά η συμφωνία μεταξύ των δυο χωρών. Τι δήλωσαν Χάρης Θεοχάρης και η Ισραηλινή ομόλογός του.

Συμφωνία για τη διευρυμένη, πιο συστηματική και στενή συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα του τουρισμού υπέγραψε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης με την Ισραηλινή ομόλογό του Orit Farkash-Hacohen.

Σύμφωμα με σχετική ανακοίνωση, «η συμφωνία αφορά κατ' αρχάς στη θεσμική συνεργασία ανάμεσα στα δύο κράτη, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας, στις τουριστικές επενδύσεις, στην προώθηση του τουρισμού, στην τουριστική καινοτομία και ψηφιοποίηση, στην τουριστική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και σε συντονισμένες δράσεις Ελλάδας και Ισραήλ κατά την εκπροσώπησή τους σε διεθνείς οργανισμούς.

Η Συμφωνία έρχεται σαν επιστέγασμα της διαπιστωμένης κοινής επιθυμίας εκ μέρους Ελλάδας και Ισραήλ να αναπτύξουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις στον τομέα του τουρισμού αλλά και ευρύτερα.

Συγκεκριμένα, με τη Συμφωνία, η οποία είναι πενταετούς διάρκειας και θα ανανεώνεται αυτομάτως, προωθείται η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Αρχών Τουρισμού Ελλάδας και Ισραήλ, όπως και η ανταλλαγή πληροφοριών για την προώθηση και τη διαφήμιση. Επίσης ενθαρρύνεται η άμεση συνεργασία μεταξύ ταξιδιωτικών γραφείων και άλλων φορέων του τουρισμού, καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα τουριστικά στατιστικά στοιχεία, την τουριστική πολιτική και νομοθεσία, την έρευνα και τις εξελίξεις στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Δημιουργούνται προϋποθέσεις άμεσης συνεργασίας μέσω του μοιράσματος τεχνογνωσίας για τις ειδικές μορφές τουρισμού, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις τουριστικές επενδύσεις, τις επενδυτικές ευκαιρίες και τα προγράμματα κινήτρων στις δύο χώρες. Με τη Συμφωνία προβλέπεται η συντονισμένη συμμετοχή των Εθνικών Τουριστικών Αρχών Ελλάδας και Ισραήλ σε εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις προώθησης του τουρισμού. Επιπλέον προωθείται η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του τουρισμού και η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της τουριστικής καινοτομίας και ψηφιοποίησης προς όφελος των μικρομεσαίων και νεοφυών επιχειρήσεων. Τέλος, ενδυναμώνεται η συνεργασία, η ανταλλαγή πληροφοριών και πρακτικής εμπειρίας στον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης/επαγγελματικής κατάρτισης. Το ίδιο θα ισχύει για τη συντονισμένη εκπροσώπηση Ελλάδας και Ισραήλ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, καθώς και άλλων διεθνών τουριστικών οργανισμών».

Με αφορμή την υπογραφή της Συμφωνίας, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι «με μεγάλη ικανοποίηση ολοκληρώνουμε τη Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ειδικά για τον τουριστικό τομέα. Η Συμφωνία αυτή εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της Ελληνικής Κυβέρνησης και αποσκοπεί στην αξιοποίηση σημαντικών συμμαχιών με χώρες από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Εκτός από τους δεσμούς φιλίας με το Ισραήλ η Ελλάδα μοιράζεται την ίδια πεποίθηση, ότι ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό μοχλό ανάπτυξης προς μια σύγχρονη, βιώσιμη και προσοδοφόρο κατεύθυνση. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι για την πατρίδα μας η τουριστική αγορά του Ισραήλ είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Το 2019 φιλοξενήσαμε περίπου 715.000 Ισραηλινούς επισκέπτες. Ο αριθμός αυτός αναδεικνύει το Ισραήλ στην 9η χώρα σε αφίξεις στην Ελλάδα».

Η Υπουργός Τουρισμού του Ισραήλ κυρία Farkash - Hacohen υπογράμμισε ότι «η υπογραφή της Συμφωνίας για τον διεθνή τουρισμό είναι φάρος ελπίδας, τη στιγμή που οι ουρανοί είναι κλειστοί και οι διακοπές πολύ μακριά. Η Συμφωνία αποτελεί μια υπενθύμιση σε όσους απασχολούνται σε ολόκληρη την τουριστική βιομηχανία ότι εργαζόμαστε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα ξανανοίξουν το συντομότερο δυνατόν». Και συνέχισε: «Ο τουρισμός αποτελεί πάντοτε αμφίδρομη υπόθεση. Οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να είναι αμοιβαία, επιτρέποντας στους πολίτες και των δύο χωρών την απόκτηση εφάμιλλων θετικών εμπειριών που μπορούν να προσφέρουν τα ταξίδια και οι διακοπές».

Η κυρία Farkash-Hacohen αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική συμμαχία μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, λέγοντας ότι «η Συμφωνία που υπογράφουμε σήμερα είναι ένα ακόμη ορόσημο στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία είναι στρατηγική για αμφότερες τις χώρες μας. Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι φίλοι και σύμμαχοι - και η συνεργασία μας είναι κάτι που εκτιμούμε πολύ».