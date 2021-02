Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: αλλαγές στα ΑΕΙ με βάση την “κοινή λογική”

Τι είπε για τα κρούσματα κορονοϊού και την λειτουργία των σχολείων. Τι απάντησε για την αστυνομία στα Πανεπιστήμια και την βάση εισαγωγής.

Καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου ήταν η Υπουργός Παιδείας, κληθείσα να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον κορονοϊό και την λειτουργία των σχολείων, καθώς και για το νομοσχέδιο με τις αλλαγές στα ΑΕΙ.

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι κοινής λογικής. Για την βάση εισαγωγής είναι κοινή λογική να μην εισάγεται κάποιος σε ΑΕΙ με βαθμό 1 με άριστα το 20. Κοροϊδεύουμε και τον ίδιο ότι μπορεί να τελειώσει την σχολή και τους συμφοιτητές του που έχουν μπει με μεγαλύτερους βαθμούς και κοροϊδεύουμε και τον Έλληνα φορολογούμενο. ΤΙ κάνουμε. Αναβαθμίζουμε το επίπεδο σπουδών», είπε αναφορικά με την θέσπιση της βάσης εισαγωγής σε κάθε Σχολή.

Για την ασφάλεια στα πανεπιστήμια, η κ. Κεραμέως είπε ότι «δεν είναι οριζόντιο το πρόβλημα σε όλη την χώρα», προσθέτοντας ότι «πρέπει να πείσουμε και τους νέους μας ότι δεν είναι φυσιολογικό να χτίζουν καθηγητές μέσα στα γραφεία τους ούτε να διαπομπεύουν πρυτάνεις». Προσέθεσε ότι «αυτή η ομάδα θα λάβει ειδική εκπαίδευση και θα λειτουργεί αποτρεπτικά σε ότι έχει να κάνει με παράνομες συμπεριφορές».

Για τα κρούσματα κορονοϊού στα σχολεία ανά την χώρα, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι «είναι κλειστά το 0,3% των τμημάτων της χώρας και το 0,5% των σχολείων της χώρας λόγω κρουσμάτων κορονοϊού», σημειώνοντας ότι «όσα περισσότερα κρούσματα υπάρχουν στην κοινωνία, τόσο περισσότερο θα είναι τα κρούσματα και στα σχολεία» και σημειώνοντας ότι δεν έχει προκύψει πως η λειτουργία των σχολείων δια ζώσης συντελεί στην εξάπλωση της πανδημίας.

Η Υπ. Παιδείας είπε ότι το «ευκολότερο» θα ήταν να κλείσουν όλα τα σχολεία μέχρι το τέλος της πανδημίας, κάτι που όμως δεν γίνεται για μια σειρά από λόγους, όπως η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε εκ νέου έκκληση σε μαθητές και καθηγητές για τήρηση των μέτρων, καθώς και για χρήση της ευχέρειας που δίνεται να υποβάλλονται σε δωρεάν τεστ για την ανίχνευση του κορονοϊού.

Συμπλήρωσε ακόμη ότι με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε προ ημερών, δίνεται η ευχέρεια σε μαθητές που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή συνοικούν με άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, να μην παρακολουθούν με φυσική παρουσία τα μαθήματα, αλλά να μπορούν χωρίς να τους επιβάλλονται απουσίες, να παρακολουθούν τα μαθήματα τους μέσω τηλεκπαίδευσης.