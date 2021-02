Κόσμος

Τηλεδιάσκεψη Μέρκελ - Ερντογάν για την ανατολική Μεσόγειο

Τι είπε η Γερμανίδα Καγκελάριος στον Τούρκο Πρόεδρο. Ποια άλλα θέματα συζητήθηκαν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε σήμερα στην Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, την επιθυμία του να οργανωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους μια σύνοδος Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία αναμένει από την πλευρά του «αξιόπιστες πράξεις» για την εξομάλυνση των σχέσεων των δύο πλευρών.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν επανέλαβε την επιθυμία του να οργανωθεί μια σύνοδος Τουρκίας-ΕΕ πριν από τη λήξη της πορτογαλικής Προεδρίας» ανέφερε η τουρκική Προεδρία μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν νωρίτερα οι δύο ηγέτες. Ο Ερντογάν είπε επίσης στη Μέρκελ ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να διατηρήσει «θετικό» πνεύμα στις σχέσεις της με την ΕΕ.

Τα πρόσφατα «θετικά μηνύματα» και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο χαιρέτισε η Καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφεν Ζάιμπερτ, η Καγκελάριος τόνισε ότι «είναι σημαντικό να επιτευχθεί πρόοδος στα διαφιλονικούμενα θέματα στο πλαίσιο του διαλόγου», ενώ επαναβεβαίωσε «την σημασία σταθερών και εποικοδομητικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας».

Όπως επεσήμανε ο κ. Ζάιμπερτ, στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης συζητήθηκαν διμερή και διεθνή θέματα, αλλά και οι προκλήσεις της πανδημίας.