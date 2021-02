Παράξενα

Το στενότερο σπίτι του Λονδίνου πωλείται σε... τιμή ευκαιρίας

Έχει πλάτος κάτι λιγότερο από δύο μέτρα και απλώνεται σε πέντε ορόφους. Δείτε την τιμή πώλησης.

«Στριμωγμένο» μεταξύ ενός κομμωτηρίου και ενός ιατρείου, είναι τόσο μικροσκοπικό που κάποιος θα μπορούσε να μην το προσέξει καν. Το στενότερο σπίτι του Λονδίνου, πλάτους μόλις 1,7 μέτρου, πωλείται έναντι του ποσού του 1,1 εκατομμυρίου ευρώ.

Το περίεργο αυτό πενταόροφο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στη συνοικία Σέπερντς Μπους, ήταν αρχικά ένα βικτωριανό κατάστημα πώλησης καπέλων, με αποθήκες για τη φύλαξη των εμπορευμάτων και κατοικίες στους ψηλότερους ορόφους.

Η ιδιαίτερη αυτή ιδιοκτησία πωλείται με την αξία της να εκτιμάται στις 950.000 λίρες (1,1 εκατομμύριο ευρώ).

Για τον Ντέιβιντ Μάγιερς, τον διευθυντή πωλήσεων του μεσιτικού που έχει αναλάβει το ακίνητο, η τιμή αυτή εξηγείται από το γεγονός ότι το κτίσμα, το οποίο οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα ή στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελεί ένα «μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Λονδίνου».

«Αποτελεί ένα κομμάτι της μαγείας του Λονδίνου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Από τη μία γωνιά στην άλλη του σπιτιού, οι διαστάσεις των δωματίων διαφέρουν πολύ. Αν και η κουζίνα, που βρίσκεται στον ημιόροφο, είναι το πιο στενό δωμάτιο, καταλήγει σε μια τραπεζαρία σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος. Στο πίσω μέρος, βρίσκεται ένας κήπος πλάτους 2,5 μέτρων.

Το ισόγειο και ο πρώτος όροφος έχουν παρόμοια μεγέθη. Στον πρώτο όροφο, εκτός ενός δωματίου κι ενός γραφείου, βρίσκεται μια βεράντα με θέα στις στέγες και τις καμινάδες του δυτικού Λονδίνου.

Στον δεύτερο όροφο, ένα μπάνιο και ένα δωμάτιο με ντουζιέρα, στον τρίτο το κεντρικό δωμάτιο, στο οποίο έχει κανείς πρόσβαση από μια πόρτα στο πάτωμα για να κερδίσει χώρο.

Για τον Ντέιβιντ Μάγιερς, αυτό το σπίτι προορίζεται για ένα «νεαρό ζευγάρι ή έναν ένοικο», που θα έχει «δει την ομορφιά του και θα θέλει να την αποκτήσει».

Χάρη στα «μοναδικά» χαρακτηριστικά της εποχής του και τις καινοτομίες του στο εσωτερικό, το σπίτι θα μπορούσε να καταλήξει σε έναν αγοραστή «φίλο των τεχνών» ή «μποέμ».

«Δεν υπάρχει κανένα άλλο σπίτι στο Λονδίνο με πλάτος 1,7 μέτρο. Υπάρχουν άλλα πενταόροφα κτίρια, όμως κανένα δεν αποτελεί έναν χώρο τόσο μοναδικό», εξηγεί ο Μάγιερς.

Η τιμή του ακινήτου είναι πολύ υψηλότερη από τις 256.000 λίρες (292.000 ευρώ) που στοιχίζει κατά μέσο όρο ένα σπίτι στη Βρετανία, ωστόσο είναι κάτι που συμβαίνει στη λονδρέζικη αγορά.

«Είναι ακριβότερο, διότι τα έχει όλα. Από μια περιοχή όπως το Σέπερντς Μπους, μπορείτε να βρίσκεστε στην καρδιά του Λονδίνου σε 10-15 λεπτά», εξηγεί ο μεσίτης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πανδημία του νέου κορονοϊού οδήγησε πολλούς ανθρώπους, και κυρίως οικογένειες, να εγκαταλείψουν το Λονδίνο προκειμένου να μείνουν σε μια μεγαλύτερη κατοικία, γεγονός που θα μπορούσε να εμποδίσει την πώληση του συγκεκριμένου ακινήτου.

«Σε μια κατάσταση όπως εκείνη της Covid… δεν υπάρχουν τόσοι αγοραστές» και ακόμη «λιγότεροι αγοραστές για μια μοναδική και ιδιαίτερη ιδιοκτησία όπως αυτή».

«Είναι σικ, όμορφο και για αυτόν ακριβώς τον λόγο το σπίτι αυτό θα πουληθεί!».