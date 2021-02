Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - rapid test: Τα αποτελέσματα από 39 μαζικές δειγματοληψίες σε όλη τη χώρα

5.509 δωρεάν έλεγχοι διενεργήθηκαν με τη μέθοδο drive through. Τα αποτελέσματα ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 39 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 5.509 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 49 κρούσματα (0,89%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 516 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,58%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 21 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Γλυκά Νερά: Πραγματοποιήθηκαν 516 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,19%). Αφορά σε παιδί 11 ετών.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών: Πραγματοποιήθηκαν 351 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,71%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Super Market My Market Λαυρίου: Πραγματοποιήθηκαν 197 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,51%). Αφορά σε γυναίκα 57 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης: Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,40%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων: Πραγματοποιήθηκαν 270 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,37%). Αφορά σε γυναίκα 55 ετών.

ΠΕ Σερρών: Κοινότητα Ροδολίβος, Δήμος Αμφίπολης: Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Κοινότητα Ρίζων: Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Λεωνίδιο: Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά: Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Πλατεία Κύπρου: Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρπάθου: Απέρι Καρπάθου: Πραγματοποιήθηκαν 213 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,82%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 65 έτη.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Νάουσας: Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Δήμος Δράμας: Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Λούσικα: Πραγματοποιήθηκαν 226 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Άρτας: Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Αλεξανδρούπολη: Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού: Πραγματοποιήθηκαν 173 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,58%). Αφορά σε γυναίκα 43 ετών.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη: Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (5,05%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Καρδίτσα: Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Πυλί: Πραγματοποιήθηκαν 137 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Χαραυγής, Λάρισα: Πραγματοποιήθηκαν 216 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,46%). Αφορά σε γυναίκα 49 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Ροδιά: Πραγματοποιήθηκαν 63 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αγιά: Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Τρίκαλα: Πραγματοποιήθηκαν 313 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,64%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Παλαιά Ζωαγορά: Πραγματοποιήθηκαν 208 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά σε γυναίκα 47 ετών.

ΠΕ Τρικάλων: Φαρκαδόνα: Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,71%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 17 έτη.

ΠΕ Φωκίδας: Ευπάλιο: Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φωκίδας: Ερατείνη: Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Βραχάτι: Πραγματοποιήθηκαν 183 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,55%). Αφορά σε άνδρα 31 ετών.

ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα: Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Κέρκυρα: Πραγματοποιήθηκαν 61 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία: Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Ξάνθη: Πραγματοποιήθηκαν 93 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (4,30%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Ιστιαία: Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Ψαχνά: Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,87%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου: Πραγματοποιήθηκαν 22 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Λιβαδειά: Πραγματοποιήθηκαν 144 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,69%). Αφορά σε άνδρα 45 ετών.

ΠΕ Ικαρίας: Κεραμέ: Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.