Κόσμος

Άνδρας κατηγορείται για συνέργεια σε 3518 δολοφονίες

Δίωξη σε υπερήλικα, πρώην φρουρό σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, με την κατηγορία ότι ήταν συνεργός σε χιλιάδες φόνους.

Οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές άσκησαν δίωξη σε έναν 100χρονο Γερμανό, με την κατηγορία ότι ήταν συνεργός σε 3.518 δολοφονίες που διαπράχθηκαν όταν υπηρετούσε ως φρουρός στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Ζαξενχάουζεν, κατά το δεύτερο μισό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NDR ο ύποπτος, που σήμερα ζει στο Βρανδεμβούργο, κατηγορείται ότι είχε «ουσιαστική και εσκεμμένη συμβολή» στις δολοφονίες. Στο στρατόπεδο αυτό πέθαναν 100.000 άνθρωποι.

Τα τελευταία χρόνια Γερμανοί εισαγγελείς έχουν ασκήσει διώξεις σε πολλούς ηλικιωμένους πρώην φρουρούς των στρατοπέδων συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας, πιστεύοντας ότι αυτή θα είναι η τελευταία ευκαιρία για να αποδώσουν δικαιοσύνη για τα εκατομμύρια ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους – μεταξύ αυτών ήταν Εβραίοι, τσιγγάνοι, ομοφυλόφιλοι και πολιτικοί κρατούμενοι. Πέρσι, ο 93χρονος Μπρουνο Ντ. κρίθηκε ένοχος για 5.230 κατηγορίες συνέργειας σε φόνο ενώ την περασμένη εβδομάδα ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια σε 10.000 ανθρωποκτονίες στην Ίρμγκαρντ Φ., 95 ετών, γραμματέα στο στρατόπεδο του Στούτχοφ.

Η δημόσια τηλεόραση ανέφερε ότι ο αιωνόβιος άνδρας φέρεται να εργάστηκε στο Ζαξενχάουζεν από το 1942 μέχρι το 1945. Το στρατόπεδο αυτό, που ιδρύθηκε κοντά στο Βερολίνο το 1936, ήταν διαβόητο για τα πειράματα που γίνονταν εκεί, για τις εκτελέσεις κρατουμένων με αέριο.