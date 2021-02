Κόσμος

Κορονοϊός – Ολλανδία: Παράταση στην απαγόρευση κυκλοφορίας

Μέχρι πότε παρατείνεται το μέτρο που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Η ολλανδική κυβέρνηση θα παρατείνει το μέτρο της νυχτερινής απαγόρευσης της κυκλοφορίας, με το οποίο στοχεύει να επιβραδύνει τη διασπορά του νέου κορονοϊού έως και τις 2 Μαρτίου (21.00-04.30 της 3ης Μαρτίου), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων, που συμβουλεύει την κυβέρνηση, «μας είπε ότι η κατάσταση καταλήγει να είναι χειρότερη, σε σχέση με όσο φοβόμασταν τελικά, με τον αριθμό των μολύνσεων, των νοσηλειών και άλλους δείκτες», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Φερντ Γκραπερχάους.

«Μας προειδοποίησαν επίσης αυστηρά σχετικά με την όλο και μεγαλύτερη αύξηση (των μολύνσεων) του πολύ πιο μεταδοτικού βρετανικού στελέχους και μας συνέστησαν επειγόντως να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε την απαγόρευση της κυκλοφορίας», είπε ο Ολλανδός υπουργός σε δημοσιογράφους, ανακοινώνοντας την απόφαση έπειτα από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας, η πρώτη που επιβλήθηκε στην Ολλανδία από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πυροδότησε επεισόδια, που διήρκησαν ημέρες, από διαδηλωτές κατά του λοκντάουν, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις 23 Ιανουαρίου. Επρόκειτο αρχικά να τελειώσει στις 10 Φεβρουαρίου.