Αθλητικά

Παναιτωλικός – ΠΑΣ Γιάννινα: Απόδραση με ανατροπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΣ Γιάννινα, έφερε τα πάνω-κάτω στο Αγρίνιο.

Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΣ Γιάννινα, έφερε τα πάνω-κάτω στο Αγρίνιο, ξέφυγε απ’ τα... σχοινιά που τον είχε ρίξει στο πρώτο 45λεπτο ο Παναιτωλικός (προηγήθηκε με τον Αριγίμπι) και με τα γκολ των Κρίζμαν και Κάργα, πανηγύρισε ακόμη ένα τρίποντο μακριά απ’ την έδρα του (νίκη με 2-1) στο τελευταίο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Super League, ανεβαίνοντας στην 9η θέση.

Ακόμη ένα οδυνηρό αποτέλεσμα για τον Παναιτωλικό, που μετράει μόλις 2 ισοπαλίες και 6 ήττες κι έμεινε «κολλημένος» στη 12η θέση, δύο βαθμούς πάνω από τη Λαμία (που έχει 3 ματς λιγότερα) και τα πλέι-άουτ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τους Αγρινιώτες που με «αιχμή του δόρατος» τον νεοαποκτηθέντα Νίκο Καρέλη, έχασαν δύο καλές ευκαιρίες στο 11’ και στο 15’, μέχρι που «χτύπησε» ο Αριγίμπι. Οι γηπεδούχοι άλλαξαν... κινηματογραφικά τη μπάλα με τους Μπαρμπόσα, Ντίας, Καρέλη και ο Αριγίμπι με δυνατό σουτ έκανε το 1-0.

Ο ίδιος παίκτης έχασε νέα ευκαιρία στο 30’, ενώ στο 43΄ο Παμλίδης υποδέχθηκε τη μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε καλό κοντρόλ, όμως το τελείωμά του, από πολύ καλή θέση έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Κνετ.

Στο 45’ ο Παναιτωλικός έχασε τεράστια ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ του Μπαρμπόσα από τα αριστερά, ο Ντίας πετάχτηκε στην καρδιά της άμυνας κι έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι αλλαγές του Αργύρη Γιαννίκη τόνωσαν την «αναιμική» επίθεση του ΠΑΣ, με την ομάδα των Ιωαννίνων να φτάνει στην ισοφάριση στο 54’ με εύστοχο πέναλτι του Κρίζμαν (ανατροπή του Παμλίδη από τον Τσότσαλιτς).

Οι Γιαννιώτες φάνηκαν να ελέγχουν καλύτερα τον αγώνα, με τον Παναιτωλικό να «φτιάχνει» μόλις μία καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο με τη κεφαλιά του Βέργου που πέρασε λίγο άουτ στο 81’. Στο 84’, ωστόσο, από κόρνερ του Καρτάλη, ο Κάργας νίκησε τους πάντες στον «αέρα» και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 και τη μεγάλη ανατροπή για τον ΠΑΣ, που κράτησε ως το τέλος την 4η εφετινή εκτός έδρας νίκη του.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τρ. Δέλλας): Κνετ, Περέϊρα, Κωνσταντόπουλος, Τσότσαλιτς, Τζανακάκης, Τσιγγάρας (83’ Ντάλσιο), Ταχάρ (68’ Μάζουρεκ), Ντίας, Μπαρμπόσα, Αριγίμπι (74’ Βέργος), Καρέλης (74’ Ντουάρτε).

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργ. Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Παντελάκης, Κάργας, Σάλιακας, Πίρσμαν, Ντομίνγκεζ, Κάστρο (46΄Λιάσος), Καρτάλης (87’ Εραμούσπε), Νάουμετς (37’ Μπρένερ), Παμλίδης (83’ Μιλιντσεάνου), Λεό Μπατίστ (46’ Κρίζμαν).