Κορονοϊός: Αρνητής της μάσκας ο Πρόεδρος του Μεξικού

Παρά το γεγονός ότι μόλις ανέρρωσε από την COVID-19, o Πρόεδρος Ομπραδόρ αρνείται να φορέσει μάσκα προστασίας. Πώς δικαιολόγησε την απόφασή του.

Ο Πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, δήλωσε ότι δεν θα φοράει μάσκα, αφότου ανέρρωσε από την COVID-19, παρά την ευρεία στήριξη του μέτρου από υψηλόβαθμους αξιωματούχους και τους πολίτες.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε αφότου διαγνώστηκε θετικός με τη νόσο COVID-19 στις 24 Ιανουαρίου, ο Λόπες Ομπραδόρ αγνόησε τις επαναλαμβανόμενες ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο να φοράει μάσκα, για να βοηθήσει στον περιορισμό της διασποράς του νέου κορονοϊού.

«Όχι, όχι», απάντησε ο Πρόεδρος Ομπραδόρ. «Επιπλέον, σύμφωνα με τα λεγόμενα των γιατρών, τώρα δεν είμαι μεταδοτικός».

Όταν ρωτήθηκε σήμερα για πρώτη φορά εάν θα δώσει το παράδειγμα φορώντας μάσκα, εκείνος απέφυγε το ερώτημα και αντ’ αυτού κατήγγειλε ότι οι αντίπαλοί του θέλουν να τον ανατρέψουν.

Σε αντίθεση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του, ο Μεξικανός Πρόεδρος αποφεύγει να φοράει μάσκα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η συμπεριφορά του, εντούτοις, πάει κόντρα με την κοινή γνώμη της χώρας, με τους πολίτες στην πλειοψηφία τους να θεωρούν ότι το να φοράνε μάσκα είναι χρήσιμο, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Μετά τη θετική διάγνωση του Προέδρου τους, ορισμένοι Μεξικανοί είπαν πως πιστεύουν ότι θα μπορούσε να είχε αποφύγει το ενδεχόμενο να μολυνθεί εάν φορούσε μάσκα και σεβόταν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης περισσότερο.

Ωστόσο, ο Λόπες Ομπραδόρ εξήρε την κυβέρνησή του για την επιλογή της να μην επιβάλει αυστηρότερα μέτρα για την αναχαίτιση του ιού, ο οποίος έχει ήδη σκοτώσει περισσότερους από 166.000 ανθρώπους στο Μεξικό, στον τρίτο υψηλότερο απολογισμό νεκρών παγκοσμίως.