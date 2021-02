Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Σαρώνει” η βρετανική μετάλλαξη στις ΗΠΑ

Η παραλλαγή του νέου κορονοϊού απειλεί να προκαλέσει νέα έξαρση της πανδημίας. Τι δείχνουν τα στοιχεία μελέτης.

Η παραλλαγή του νέου κορονοϊού που εντοπίστηκε αρχικά στην Αγγλία εξαπλώνεται ραγδαία στις ΗΠΑ με διπλασιασμό του αριθμού των κρουσμάτων κάθε 10 ημέρες, απειλώντας να προκαλέσει μια νέα έξαρση της πανδημίας σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε χθες στο διαδίκτυο δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί από ομοτίμους, αλλά προσφέρει μέχρι στιγμής την πιο ολοκληρωμένη εξέταση της εξάπλωσης του στελέχους B.1.1.7 του ιού SARS-CoV-2 στις ΗΠΑ, την χώρα που έχει υποστεί το σφοδρότερο πλήγμα από την πανδημία στον κόσμο.

Μια ομάδα επιστημόνων, με επικεφαλής ερευνητές στο Ινστιτούτο Ερευνών Scripps, ανέλυσε μισό εκατομμύριο δείγματα τεστ που συλλέχθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα από το περασμένο καλοκαίρι. Αντί να αλληλουχήσουν μεμονωμένα όλα τα δείγματα, κατόρθωσαν να εντοπίσουν μια συγκεκριμένη ανωμαλία που ήταν μια «αξιόπιστη υποκατάστατη μεταβλητή», ένδειξη της παραλλαγής.

Ανέλυσαν επίσης την πλήρη γενετική ακολουθία, μια πιο χρονοβόρα διαδικασία, για 212 δείγματα. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η παραλλαγή εισήλθε στις ΗΠΑ μέσω πολλών σημείων εισόδου τον Νοέμβριο του 2020, και παρά την τρέχουσα σχετικά χαμηλή συχνότητα ανίχνευσης, αναμένεται να γίνει η κυρίαρχη μορφή του ιού έως τον Μάρτιο.

Η επιστημονική ομάδα πρόσθεσε ότι ο ρυθμός μετάδοσης ήταν τουλάχιστον 35 έως 45% υψηλότερος από τις πιο συχνές παραλλαγές και ότι ο επιπολασμός διπλασιάζεται κάθε 10 ημέρες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο βιώνει ένα καταστροφικό κύμα της Covid-19 αφού το B.1.1.7 έγινε το κυρίαρχο στέλεχος του ιού στη χώρα. Η παραλλαγή έχει επίσης εντοπιστεί σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. «Το Β.1.1.7 είναι πολύ πιο μεταδοτικό - έτσι μπορεί γρήγορα να κατακλύσει μια χώρα», δήλωσε με tweet του ο Ασίς Τζα, πρύτανης της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Brown, αναφορικά με την μελέτη.

Εάν η Ιρλανδία κατάφερε να περιορίσει την επιδημία του κορονοϊού στα τέλη του 2020, το στέλεχος B.1.1.7 προκάλεσε εκθετικό κύμα τον Ιανουάριο από το οποίο ανακάμπτει αυτή τη στιγμή.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η χώρα που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία τόσο σε αριθμό θανάτων όσο και κρουσμάτων, με περισσότερους από 460.000 θανάτους για περισσότερες από 27 εκατομμύρια μολύνσεις, σύμφωνα με τον απολογισμό του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Η τελευταία έξαρση που παρατηρήθηκε στη χώρα ήταν στις 8 Ιανουαρίου και έκτοτε ο αριθμός των κρουσμάτων μειώνεται. Εντούτοις, η βρετανική παραλλαγή μπορεί να προκαλέσει νέα έξαρση και η εξάπλωσή της είναι ιδιαίτερα γρήγορη στη Φλόριντα, σύμφωνα με την μελέτη.

Οι συντάκτες της μελέτης καλούν τις αμερικανικές αρχές να αυξήσουν τις ικανότητες του συστήματος γονιδιωματικής παρακολούθησης για την Covid-19. Τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα στις ΗΠΑ παραμένουν αποτελεσματικά έναντι της παραλλαγής, ενώ η χρήση μάσκας μειώνει δραστικά την μεταδοτικότητα.