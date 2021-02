Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Προειδοποίηση για το εμβόλιο της AstraZeneca

Η αποτελεσματικότητα του συγκεκριμένου εμβολίου σε ηλικιωμένους έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση.

Αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του προγράμματος Covax προειδοποίησαν σήμερα έναντι της υπερβολικής απαισιοδοξίας για το εμβόλιο κατά της COVID-19 της εταιρείας AstraZeneca, καθώς αυτό που προέχει, όπως τόνισαν, είναι να περιοριστούν οι νοσηλείες και να σωθούν ζωές.

«Είναι πάρα πολύ νωρίς για να απορρίψουμε αυτό το εμβόλιο», που αποτελεί «ένα σημαντικό μέρος της παγκόσμιας απάντησης στην υπάρχουσα πανδημία», δήλωσε ο Ρίτσαρντ Χάτσετ, που διευθύνει τον CEPI, τον ερευνητικό βραχίονα του μηχανισμού Covax.

«Είναι απολύτως κρίσιμο να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας όσο αποτελεσματικά γίνεται», επέμεινε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Γενεύη.

Η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση για τα άτομα άνω των 65 ετών και χθες η Νότια Αφρική ανέφερε το ενδεχόμενο μιας «περιορισμένης» αποτελεσματικότητας του προϊόντος εναντίον του νοτιοαφρικανικού στελέχους.

Από την πλευρά του, ο Μάικ Ράιαν, ο διευθυντής έκτακτων υγειονομικών θεμάτων στον ΠΟΥ, υποστήριξε την παραπάνω θέση.

«Ο πρώτος στόχος των εμβολίων αυτή τη στιγμή είναι να μειώσουμε τον αριθμό των νοσηλειών και των νεκρών. Και μου φαίνεται πως στην παρούσα χρονική στιγμή τα δεδομένα μας δείχνουν ότι αυτό κάνουν όλα τα εμβόλια», σημείωσε.

«Θα μας χρειαστεί ενδεχομένως μια δεύτερη και μια τρίτη γενιά εμβολίων για να κάνουμε περισσότερα», παραδέχθηκε, ωστόσο βασιζόμενος στην εμπειρία του στη μάχη εναντίον των πιο θανατηφόρων ασθενειών, υπογράμμισε πως «σε ό,τι αφορά το θέμα της διαχείρισης της κρίσης, πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε αμέσως».

Το εμβόλιο της AstraZeneca, που δεν έχει λάβει ακόμη την έγκριση του ΠΟΥ, αλλά αντιθέτως έχει πάρει το “πράσινο φως” από τις υγειονομικές Αρχές σε πολλές χώρες, μεταξύ άλλων και στην ΕΕ, αντιπροσωπεύει την πλειονότητα των δόσεων των εμβολίων που το σύστημα Covax θέλει να διανείμει στις φτωχότερες χώρες προκειμένου να προστατεύσει, κατά προτεραιότητα, τους υγειονομικούς και τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Η επιτροπή ειδικών για τα εμβόλια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (SAGE) ασχολήθηκε με το εμβόλιο της AstraZeneca σήμερα, ωστόσο τα συμπεράσματά της δεν αναμένεται να γίνουν γνωστά παρά σε κάποιες ημέρες.

Μια έγκριση από τον ΠΟΥ, που είναι απαραίτητη προκειμένου το πρόγραμμα Covax να μπορέσει να αρχίσει τη διανομή του εμβολίου της AstraZeneca, θα μπορούσε στη συνέχεια να εκδοθεί γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου.

«Θα δούμε πως η SAGE θα διατυπώσει τις συστάσεις της για τη χρήση του εμβολίου, όμως υπήρξε μια πολύ θετική άποψη για το γεγονός της χρήσης του εμβολίου περιλαμβανομένου σε περιοχές όπου κυκλοφορούν τα νέα στελέχη», επισήμανε η Κέιτ Ο’Μπράιεν, η διευθύντρια του τμήματος εμβολίων του ΠΟΥ.

Το σημαντικό, υπογράμμισε, είναι να συλλέξουμε δεδομένα διανέμοντάς το για να «καταστήσουμε αποτελεσματικότερη τη χρήση σε διαφορετικές χώρες και περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο».

«Προς το παρόν τουλάχιστον, φαίνεται πως το εμβόλιο της AstraZeneca είναι ένα εμβόλιο αποτελεσματικό, που αξιολογήθηκε από σοβαρές ρυθμιστικές Aρχές και εγκρίθηκε», τόνισε, από την πλευρά του, ο Σεθ Μπέρκλεϊ, ο επικεφαλής της συμμαχίας για τα εμβόλια Gavi.