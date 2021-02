Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Νέα οδηγία για όσους φτάνουν στην χώρα

Αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την βρετανική κυβέρνηση.

Όλοι οι ταξιδιώτες που φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Τρίτη θα υποβάλλονται σε εξετάσεις για την Covid-19 κατά την δεύτερη και την όγδοη ημέρα μετά την άφιξή τους, υποστηρίζει ένας ρεπόρτερ του καναλιού ITV.

Σύμφωνα με τον Πολ Μπραντ, η βρετανική κυβέρνηση θα ανακοινώσει επίσημα αυτό το νέο μέτρο την Τρίτη.

«Δεν αφορά μόνο αυτούς που φτάνουν από τις κόκκινες χώρες που οδηγούνται σε καραντίνα σε ξενοδοχεία αλλά και αυτούς που απομονώνονται σε σπίτια» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.