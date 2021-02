Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Παίκτης της εβδομάδας στην Ανατολή

Ο "Greek Freak" κράτησε αήττητους τους Μιλγουόκι Μπακς και στις τέσσερις αναμετρήσεις. Ποιος πήρε τον τίτλο στην Δύση.

Τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της εβδομάδας στην Ανατολή πανηγύρισε για πρώτη φορά στη φετινή αγωνιστική περίοδο του ΝΒΑ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak κράτησε αήττητους τους Μιλγουόκι Μπακς και στις τέσσερις αναμετρήσεις που έδωσαν το διάστημα 1-6/2.

Στις νίκες επί των Πόρτλαντ, Ιντιάνα και Κλίβελαντ (οι Μπακς αντιμετώπισαν 2 φορές τους Καβαλίερς), ο Giannis είχε μέσο όρο 24 πόντους, 10,3 ριμπάουντ, 6,3 ασίστ και 1,5 μπλοκ, σουτάροντας με 61% εντός παιδιάς. Παράλληλα, μέτρησε ένα τριπλ νταμπλ απέναντι στους Πέισερς (21 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ τελείωσε με 30+ πόντους και 10+ ριμπάουντ στην πρώτη αναμέτρηση με τους Καβαλίερς.

Ο τίτλος στη Δύση απονεμήθηκε στον ΝτεΆαρον Φοξ των Σακραμέντο Κινγκς, ο οποίος επίσης οδήγησε τους «Βασιλιάδες» σε τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις με μέσο όρο 31 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 8,8 ασίστ.