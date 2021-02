Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης: ο κορονοϊός πολιορκεί τους Μαδριλένους

Προβληματισμός για τα απανωτά κρούσματα στην πρωτοπόρο της βαθμολογίας. Ερωτηματικά για το πρωτόκολλο της βαθμολογίας που ακολουθήθηκε.

Το ξέσπασμα του κορονοϊού που έπληξε την Ατλέτικο Μαδρίτης, παραμένει πολύ ενεργό. Την περασμένη εβδομάδα οι Καράσκο κι Ερμόσο μπήκαν σε καραντίνα, ακολούθησαν οι Ζοάο Φέλιξ, Ντεμπελέ, ενώ από χθες στην... κορονοπαρέα προστέθηκαν ο Λεμάρ και ο Έκτορ Ερέρα, που βρέθηκαν θετικοί κι αντί να πάνε στο γήπεδο με τους συμπαίκτες τους για το παιχνίδι με τη Θέλτα, τέθηκαν σε απομόνωση.

Με έξι θετικούς ποδοσφαιριστές στην Covid-19 μέσα σε έξι ημέρες, είναι σαφές ότι κάτι δεν πήγε καλά στο εσωτερικό πρωτόκολλο της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε.

Στο σύλλογο το αποδίδουν στη μολυσματικότητα του βρετανικού ιού, που είναι πιο μεταδοτικός, αλλά ό, τι κι αν είναι, το στέλεχος της Covid-19 φαίνεται πως ριζώνει στο Cerro del Espino, το αθλητικό κέντρο των «ροχιμπλάνκος».

Στην Ισπανία υπάρχουν πολλοί που αναρωτιούνται γιατί η ομάδα δεν έχει μπει ακόμη σε καραντίνα, αλλά βάσει πρωτοκόλλου θεωρείται ως «ξέσπασμα» σε μια ομάδα εάν υπάρχουν 3 περιπτώσεις σε λιγότερο από 72 ώρες και μέχρι στιγμής στην Ατλέτικο το απέκλεισαν.

Από την εξάπλωση του κορονοϊού πριν από ένα χρόνο, βρέθηκαν θετικοί οι Σιμεόνε, Γκρμπιτς, Ερμόσο, Χιμένεθ, Βρσάλικο, Λόντι, Κοντογκμπιά, Τορέιρα, Καράσκο, Λεμάρ, Ερέρα, Λουίς Σουάρες, Κορέα, Ζοάο Φέλιξ και Ντεμπελέ, εκτός των Ντιέγκο Κόστα και Αρίας, που έχουν ήδη αποχωρήσει από τον σύλλογο.