Κόσμος

Μιανμάρ: μαζικές κινητοποιήσεις κατά του πραξικοπήματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η στρατιωτική χούντα επέβαλλε απαγόρευση της κυκλοφορίας, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τους διαδηλωτές.

Διαδηλωτές άρχισαν να συγκεντρώνονται σήμερα στη Ρανγκούν, τη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ, αψηφώντας τις απειλές των πραξικοπηματιών στρατηγών, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Στη συνοικία Σαν Τσαούνγκ, όπου έχει απαγορευθεί οποιαδήποτε διαδήλωση, πολλοί εκπαιδευτικοί έκαναν πορεία στον κεντρικό δρόμο. Έκαναν με τα τρία δάκτυλα έναν χαιρετισμό που αποτελεί ένδειξη εναντίωσης στο πραξικόπημα, ενώ φώναζαν συνθήματα, όπως «αφήστε ελεύθερη τη μητέρα», την ανατραπείσα επικεφαλής της πολιτικής κυβέρνησης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, ή «κάτω η στρατιωτική δικτατορία».

Αλλού στη Ρανγκούν, άνθρωποι συγκεντρώνονταν μπροστά στην έδρα του Εθνικού Συνδέσμου για τη Δημοκρατία, ντυμένοι στα κόκκινα (το χρώμα της παράταξης), κρατώντας πορτρέτα της κρατούμενης πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο στρατός κήρυξε χθες Δευτέρα στρατιωτικό νόμο σε πολλές συνοικίες της Ρανγκούν, στη Μανταλέι (κεντρικά), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, καθώς και σε άλλα τμήματα της επικράτειας.

Οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσει άνω των πέντε προσώπων απαγορεύθηκαν και επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 20:00 ως τις 04:00 (τοπικές ώρες).

Τα μέτρα ακολούθησαν τις μαζικές διαδηλώσεις υπέρ της αποκατάστασης της δημοκρατίας τις προηγούμενες τρεις ημέρες στη Ρανγκούν και σε άλλες πόλεις της χώρας της Ασίας.

Όταν έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα την 1η Φεβρουαρίου συνελήφθησαν η Αούνγκ Σαν Σου Τσι και πολλοί άλλοι πολιτικοί.