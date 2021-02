Αθλητικά

Australian Open – Σάκκαρη: άδοξος αποκλεισμός με το… καλημέρα

«Θύμα» μίνι έκπληξης έπεσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο της διοργάνωσης.

«Θύμα» μίνι έκπληξης έπεσε η Μαρία Σάκκαρη, που αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του Australian Open, καθώς ηττήθηκε από την Κριστίνα Μλαντένοβα, που βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα στην παγκόσμια κατάταξη από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Η Γαλλίδα ήταν κυρίαρχη στο πρώτο σετ το οποίο κέρδισε με 6-2, αλλά η Σάκκαρη φάνηκε να παίρνει το πάνω χέρι αφού πήρε το δεύτερο σετ χωρίς να χάσει γκέιμ.

Στο τρίτο σετ όμως, η Μλαντένοβα ήταν και πάλι καλύτερη, επικράτησε με 6-3 και απέκλεισε τη Σάκκαρη από τον πρώτο γύρο όπως είχε συμβεί και το 2018, σε αντίθεση με το 2020 όταν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε φτάσει στους «16» της διοργάνωσης.