Τέλη κυκλοφορίας: η προθεσμία για πληρωμή και τα πρόστιμα

Λίγες μόνο ημέρες έμειναν για τη λήξη της προθεσμίας. Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας. Μέχρι πότε μπορούν οι ιδιοκτήτες να καταθέσουν πινακίδες.

Έως την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες οχημάτων για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφύγουν τα «τσουχτερά» πρόστιμα.

Το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής στα τέλη κυκλοφορίας, ισούται με το ποσό των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας διπλασιάζονται εάν δεν καταβληθούν στο ακέραιο έως 26 Φεβρουαρίου (τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου).

Ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», ερωτηθείς για τα τέλη κυκλοφορίας είπε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι σκέψη για να δοθεί νέα παράταση, ούτε σενάριο για στοχευμένες μειώσεις ή διευκολύνσεις στην πληρωμή.

Πώς πληρώνονται τα τέλη κυκλοφορίας

Το φετινό ειδοποιητήριο, για τους ιδιοκτήτες οχημάτων, περιλαμβάνει και έναν QR Code. Σκανάροντας τον κωδικό αυτό, οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώνουν εύκολα τα τέλη κυκλοφορίας, μέσω mobile banking, χωρίς να γράφουν τον κωδικό πληρωμής και το ποσό. Η ΑΑΔΕ συνιστά στους ιδιοκτήτες οχημάτων να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία, αποφεύγοντας την επίσκεψη στα υποκαταστήματα των τραπεζών και των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Όμως, και οι πολίτες, οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο και επισκέπτονται τις τράπεζες για να πληρώσουν, μπορούν να κάνουν χρήση του QR Code στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας με 3 διαφορετικούς τρόπους:

Με τον QR κωδικό, τον οποίο οι φορολογούμενοι μπορούν να σκανάρουν, πληρώνοντας το αντίστοιχο ποσό μέσω της κινητής τραπεζικής (mobile banking)

Με web banking, όπου η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω κωδικού RF

Με την καταβολή του ποσού σε υποκαταστήματα τραπεζών και Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

Για να λάβουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων τα ειδοποιητήρια για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διδικασία στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr

Με κωδικούς Taxisnet:

Πολίτες > οχήματα > τέλη κυκλοφορίας TAXISnet ή

Επιχειρήσεις > φορολογικές υπηρεσίες > οχήματα >τέλη κυκλοφορίας

Χωρίς κωδικούς Taxisnet:

Πολίτες > οχήματα > τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Επιχειρήσεις > φορολογικές υπηρεσίες > οχήματα > τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet

Έως 28 Φεβρουαρίου η κατάθεση πινακίδων

Προθεσμία έως τις 28 Φεβρουαρίου έχουν όσοι σχεδιάζουν να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίες του οχήματός τους και να υποβάλουν δήλωση ακινησίας. Η δήλωση αυτή γίνεται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας mycar.aade.gov.gr και χωρίς παράδοση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες) στη Φορολογική Αρχή.

Όπως επισημαίνεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να έχει ο κάτοχος έκπτωση από τα τέλη κυκλοφορίας, το όχημα πρέπει να τεθεί σε ακινησία εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, όπως αυτή προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις (πριν την 31/12 του προηγούμενου έτους από αυτό που αφορούν τα τέλη κυκλοφορίας) ή τη λήξη της παράτασης. Δήλωση ακινησίας μετά την έναρξη του έτους που αφορά, γίνεται μεν δεκτή αλλά δεν λαμβάνεται υπόψη για τις ανάγκες έκπτωσης από τέλη κυκλοφορίας. Ενώ, σε όσους βρεθούν να κυκλοφορούν το όχημα παρότι το έχουν δηλώσει σε ακινησία, θα επιβληθούν «τσουχτερά» πρόστιμα 10.000- 30.000 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος.

Για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων, η ΑΑΔΕ δημοσιοποίησε έναν χρηστικό οδηγό με 11 ερωτήσεις- απαντήσεις.

1.Θέλω να θέσω το όχημα μου σε ψηφιακή ακινησία. Τι πρέπει να κάνω;

Συνδέεστε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr και συγκεκριμένα στην εφαρμογή myCAR με τους κωδικούς Taxisnet. Επιλέγετε ή καταχωρείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία. Καταχωρείτε τον Τ.Κ. της περιοχής, την οδό και τον αριθμό. Δηλώνετε υπεύθυνα τον χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Υποβάλετε την αίτησή σας και εάν είστε μοναδικός ιδιοκτήτης, το σύστημα σας δίνει αριθμό αίτησης και σας ενημερώνει ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία. Στην περίπτωση που υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημά σας, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

2.Έχω καταθέσει τις πινακίδες του οχήματος μου στην αρμόδια ΔΟΥ. Μπορώ να κάνω ψηφιακή άρση της ακινησίας;

Όχι, θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας προκειμένου να υποβάλλετε το σχετικό αίτημα άρσης και να παραλάβετε τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος σας. Ψηφιακή άρση της ακινησίας γίνεται μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

3.Ο χώρος στάθμευσης του οχήματος που έχω δηλώσει κατά την «ψηφιακή ακινησία», λόγω του γεγονότος ότι ήταν ενοικιασμένος, είναι πλέον διαφορετικός. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια για τη φορολογία σας ΔΟΥ και να ζητήσετε να προμηθευτείτε πινακίδα προσωρινής άδειας κυκλοφορίας (Μ), προκειμένου να γίνει η μεταφορά του οχήματος στον νέο χώρο.

4.Έχω συμπληρώσει λάθος τα στοιχεία στάθμευσης του οχήματος στην αίτηση ψηφιακής ακινησίας. Τι κάνω στην περίπτωση αυτή;

Εντός της ίδιας ημέρας, το σύστημα σας επιτρέπει να διορθώσετε τη διεύθυνση στάθμευσης. Σε επόμενο χρόνο θα πρέπει να απευθυνθείτε στη ΔΟΥ σας.

5.Έχω επαγγελματικό όχημα. Μπορώ να το θέσω σε ψηφιακή ακινησία;

Όχι, η ψηφιακή ακινησία επιτρέπεται μόνο για επιβατικά ΙΧ και δίκυκλα ΙΧ.

6.Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης αποβιώσει και έχει θέσει το όχημα σε ψηφιακή ακινησία, οι κληρονόμοι μπορούν να το θέσουν σε ψηφιακή κίνηση;

Όχι, οι κληρονόμοι θα πρέπει να απευθυνθούν στη ΔΟΥ του θανόντος.

7.Είμαι συνιδιοκτήτης οχήματος. Μπορώ να το θέσω σε ψηφιακή ακινησία ή να κάνω άρση της ψηφιακής ακινησίας χωρίς να ενημερωθούν οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες;

Όχι. Θα πρέπει να είναι σύμφωνοι όλοι οι συνιδιοκτήτες είτε πρόκειται να τεθεί το όχημα σε ψηφιακή ακινησία είτε πρόκειται να γίνει άρση αυτής. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης, ή με e-mail εφόσον έχει δηλωθεί και, εφόσον συμφωνούν, πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.

8.Εάν θέλω να κάνω άρση της ψηφιακής ακινησίας, τι κάνω;

Με τους κωδικούς TAXISnet, μπαίνετε στην πλατφόρμα επιλέγετε το όχημα που είναι σε ψηφιακή ακινησία, πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους, γίνεται online έλεγχος εάν το όχημα είναι ασφαλισμένο και στη συνέχεια γίνεται η υποβολή του αιτήματος.

9.Εάν κατά τη διάρκεια ελέγχου, διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα κυκλοφορεί ή είναι σταθμευμένο σε δημόσιο χώρο και φέρει πινακίδες, ενώ βρίσκεται σε ψηφιακή ακινησία, τι επιπτώσεις έχω;

Στην περίπτωση αυτή αίρεται η ακινησία, επιβάλλεται πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και το πρόστιμο εκπρόθεσμης πληρωμής τους, καθώς και διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη/κατόχου.

10.Μπορώ να θέσω όλα τα οχήματα μου σε ψηφιακή ακινησία;

Μπορείτε να θέσετε σε ψηφιακή ακινησία όσα οχήματα βρίσκονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ σε «κίνηση».

11.Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες θα πρέπει να πάω στη ΔΟΥ να δηλώσω την ακινησία του οχήματος μου;

Στις παρακάτω περιπτώσεις η ακινησία δηλώνεται στην αρμόδια ΔΟΥ:

Κλοπής ή υπεξαίρεσης του οχήματος

Κυκλοφορίας του οχήματος στο εξωτερικό

Μεταβίβασης του οχήματος η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί

Κατάσχεσης του οχήματος από δημόσια αρχή με τα στοιχεία κυκλοφορίας αυτού

Αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος από δημόσια αρχή

Παράδοσης στις εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) με σκοπό την οριστική διαγραφή του με ανακύκλωση

Ολοσχερούς καταστροφής του οχήματος λόγω πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας

Πλειστηριασμού του οχήματος

Αποξένωσης του ιδιοκτήτη ή κατόχου από το όχημα, όπως στην περίπτωση περισυλλογής του από τον Δήμο ως εγκαταλελειμμένου

Κάθε άλλη περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος δεν έχει στην κατοχή του είτε το όχημα είτε τα στοιχεία κυκλοφορίας του (άδεια και πινακίδες).