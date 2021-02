Υγεία - Περιβάλλον

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: πως ξεκίνησε η πανδημία

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων του ΠΟΥ, θα δώσει συνέντευξη Τύπου, από τη Γιουχάν όπου ξεκίνησε η πανδημία πριν από ένα χρόνο.

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η οποία βρίσκεται στην Κίνα για να προσπαθήσει να εντοπίσει την προέλευση της πανδημίας της Covid-19, έναν και πλέον χρόνο αφότου ξέσπασε η υγειονομική κρίση, θα δώσει σήμερα Τρίτη, συνέντευξη Τύπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΟΥ, η συνέντευξη έχει προγραμματιστεί για τις 10.00 (ώρα Ελλάδας).

«Η διεθνής ομάδα που επιδιώκει να καταλάβει την προέλευση του ιού ο οποίος προκαλεί την Covid-19 και η οποία ολοκληρώνει τη διαμονή της, διάρκειας 4 εβδομάδων, στην Ουχάν της Κίνας, θα δώσει συνέντευξη Τύπου μαζί με τους Κινέζους συναδέλφους», προστίθεται στην ανακοίνωση.