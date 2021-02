Κοινωνία

Καταγγελίες για συνωστισμό και ουρές σε εμβολιαστικό κέντρο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες για πολύωρη αναμονή ηλικιωμένων που είχαν ραντεβού για να εμβολιαστούν. Τι είπε ο Δήμαρχος της περιοχής για το θέμα στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα".