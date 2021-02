Life

Ελένη Φουρέιρα στο “Ενώπιος Ενωπίω”: η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια όταν έφυγε από την Αλβανία λόγω του εμφυλίου και τη σχέση της με τον Αλμπέρτο Μποτία.

Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε καλεσμένη του Νίκου Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» το βράδυ της Δευτέρας, στον ΑΝΤ1. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τα παιδικά της χρόνια και αφηγήθηκε πώς γλίτωσε από τις σφαίρες στον Αλβανικό εμφύλιο. Παράλληλα αποκάλυψε πώς έφτασε στην Ελλάδα.

«Ήρθα στην Ελλάδα λόγω του εμφυλίου. Ήρθα 8-9 χρονών στην Ελλάδα. Εγώ θυμάμαι όμορφα παιδικά χρόνια. Έχω κάνει delete σε άσχημες στιγμές στα παιδικά μου χρόνια, όπως ήταν ο εμφύλιος. Θυμάμαι ότι κοιμόμουν και ήμουν με τη μαμά στο σπίτι μια μέρα, και άρχισε να χτυπάει μια σειρήνα. Ξυπνήσαμε τρομαγμένοι. Αλλά η μαμά μου μας καθησύχασε και μας είπε όταν ξυπνήσουμε να είμαστε στο πάτωμα και όχι σηκωμένοι. Για τους επόμενους δυο μήνες ήμασταν συνέχεια στο πάτωμα.

Ο πατέρας μου που ήταν ήδη στην Ελλάδα για να μαζέψει λεφτά. Μάζεψε λεφτά και μας έστειλε ταξί για να μας φέρει στην Ελλάδα. Όλος ο κόσμος στην Αλβανία έπαθε μεγάλη καταστροφή. Η μέρα που ήρθα στην Ελλάδα ήταν η μέρα που δεν έχω ξεχάσει ποτέ. Έχω ξεχάσει που μας πήγαινε ο Ιταλικός στρατός στο σχολείο και το σκυλί μου νεκρό στο μπαλκόνι.

Η μαμά μου ήταν μόνη της με 4 ανήλικα παιδιά. Η μαμά μου είχε μια καραμπίνα και έβγαινε και βάραγε τα μεσημέρια στον αέρα για να ακούσουν ότι έχει όπλο για να μην κινδυνεύσουμε. Ήταν ήρωας. Θυμάμαι μια μαμά να λέει ότι παίζουμε πόλεμο. Δεν μας τρόμαξε. Μου είπε η μαμά μου ότι θα πάμε σε μια μαγική χώρα. Την Ελλάδα. Έχει και ελληνικές ρίζες ο παππούς μου. Δεν ήθελα να φύγω. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τη μέρα που έφυγα από το σπίτι μου έκλαιγα συνέχεια στο μπαλκόνι.

Η Ελλάδα είναι όλη μου η ζωή. Μετά από ένα μεγάλο ταξίδι άρχισα να βλέπω άλλα φώτα. Θυμάμαι ότι το ψωμί είχε άλλη γεύση! Ήμουν πολύ χαρούμενη. Ήταν δύσκολο να καταλάβω γιατί ήμουν περίπου δαχτυλοδεικτούμενη. Και τα παιδιά που μου κάνανε bullying δεν ήξεραν γιατί το έκαναν. Στο σχολείο ήμασταν δυο ξένα παιδιά από την Αλβανία. Δεν ήταν αποδεκτοί οι Αλβανοί τότε από την κοινωνία. Είμαι υπερήφανη που γεννήθηκα στην Αλβανία, αλλά η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, την λατρεύω. Είναι η χώρα που αγαπώ», ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Ελένη Φουρέιρα.