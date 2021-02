Κοινωνία

Κορονοϊός: στην “εντατική” το ΕΣΥ

Θέμα χρόνου ένα καθολικό lockdown μετά την ραγδαία διασπορά του κορονοϊού. Οι περιοχές όπου εντοπίστηκαν οι μεταλλάξεις. Σκέψεις για "κόφτη" στα sms.

Σήμα κινδύνου για τα νοσοκομεία της Αττικής. Η πίεση αυξάνεται και πάλι και τα κρεβάτια γεμίζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Μέσα σε δύο ημέρες είχαμε 390 εισαγωγές στα νοσοκομεία της χωράς, με πάνω από τις μισές να είναι στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Είναι χαρακτηριστικό πως από την Παρασκευή έως σήμερα γέμισαν σχεδόν όλες οι απλές κλίνες Covid του Σωτηρία, ενώ υπάρχουν μόλις 6 κενά κρεβάτια και 20 εντατικής.

Η πληρότητα στις ΜΕΘ έχει ανέβει επικίνδυνα αγγίζοντας το 70% με μόλις 74 κενά κρεβάτια στην Αττική. Ο Ευαγγελισμός διαθέτει μόλις μία ελεύθερη κλίνη και 13 το Αττικόν. Στο ίδιο νοσοκομείο οι απλές κενές κλίνες είναι μόλις 15. Στην Πάτρα τα δύο νοσοκομεία πιέζονται πιο πολύ από ποτέ, καθώς νοσηλεύονται 66 ασθενείς σε Covid κλινικές και οκτώ στις ΜΕΘ. Στα επείγοντα τις τελευταίες ημέρες δημιουργείται το αδιαχώρητο.

Η πνευμονολόγος, Διευθύντρια 7ης πνευμονολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα, μιλώντας για τα προβλήματα στο ΕΣΥ, στον ΘΕΜΑ 104,6, τόνισε ότι στο νοσοκομείο «Σωτηρία» συνολικά υπάρχουν πλέον 75 κλίνες ΜΕΘ. Ενώ όπως είπε, το προσωπικό εν μέσω της οικονομικής κρίσης τη τελευταία δεκαετία όλο και μειώνεται. Σημείωσε δε, ότι το πρόβλημα στο σύστημα δεν είναι μόνο εν μέσω της πανδημίας αλλά μας απασχολεί ο σχεδιασμός μετά.

Με αυτά τα δεδομένα οι λοιμωξιολόγοι βλέπουν τα επιδημιολογικά στοιχεία μέρα-μέρα και πλέον ένα καθολικό lockdown, ειδικά στην Αττική, είναι θέμα χρόνου. Άλλωστε, ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε σε συνέντευξή του ότι η Αττική αναμένεται να μπει σε καθεστώς σύντομου αλλά ολικού lockdown, όπως εκείνο του περασμένου Μαρτίου, στην περίπτωση που και τα σημερινά στοιχεία είναι ανησυχητικά.

Τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού ευθύνονται σε ένα βαθμό για τη μεγάλη διασπορά που παρατηρείται, λένε οι ειδικοί. Συνολικά έχουν εντοπιστεί 397 κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης και έξι της νοτιοαφρικανικής, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λασίθι, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Κιλκίς και Μυτιλήνη. Τα περισσότερα καταγράφονται στην Αττική.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 13.30 θα έχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά, τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον Πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα, προκειμένου να αξιολογηθεί η επιδημιολογική κατάσταση.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ Δημοσθένης Σαρηγιάννης τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι ένα ενδεχόμενο καθολικό lockdown θα πρέπει να συνοδεύεται από κλειστά σχολεία κι αν είναι να γίνει, να γίνει τώρα.

Κρίσιμη κατάσταση χαρακτήρισε την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας ο Αναστάσιος Σπαντιδέας, καθηγητής Παθολογίας και κλινικής Φαρμακολογίας. Μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 σημείωσε ότι ένα γενικό lockdown δύο εβδομάδων θα ήταν μια λύση, που θα ανέκοπτε την πορεία και τη σημαντική αύξηση στη χώρα μας. «Δεν είμαστε μακριά από το γενικό lockdown», τόνισε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, ήδη το σύστημα Υγείας έχει ξεκινήσει να πιέζεται. Οι μονάδες covid στα νοσοκομεία γεμίζουν και το επόμενο στάδιο θα είναι να γεμίσουν και οι ΜΕΘ. «Βρισκόμαστε σε κρίσιμη κατάσταση, μελετούν οι επιστήμονες την πορεία. Θα έχουμε δύσκολες στιγμές αν αφήσουμε την κατάσταση όπως είναι», πρόσθεσε.