Πέμπτη σερί νίκη για Μπακς με 30άρα Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος της ομάδας του και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους!

Σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκονται οι Μιλγουόκι Μπακς, που επικράτησαν στο Ντένβερ των Νάγκετς με 125-112 και σημείωσαν την πέμπτη διαδοχική νίκη τους στο πρωτάθλημα. Τα «ελάφια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 16-8 και βρίσκονται στη δεύτερη θέση της Ανατολής πίσω από τη Φιλαδέλφια (17-7). Αντίθετα οι Νάγκετς με ρεκόρ 12-11 καταλαμβάνουν την 8η θέση της Δύσης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμη ένα ματς ο κορυφαίος της ομάδας του και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (9/18 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/8 βολές), 9 ριμπάουντ και 3 μπλοκ σε 34 λεπτά συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν και ο Κρις Μίντλετον με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε.

Για το Ντένβερ ο Νίκολα Γιόκιτς είχε 35 πόντους (10/20 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/6 βολές), 12 ριμπάουντ και 6 ασίστ ενώ 24 πόντους σημείωσε ο Γουίλ Μπάρτον.