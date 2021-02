Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εισήγηση Κικίλια για καθολικό lockdown στην Αττική

"Καμπανάκι" Κικίλια για την πορεία της πανδημίας στη χώρα. Κρίσιμη η σημερινή ημέρα για την Αττική. Τα στοιχεία του ΕΚΑΒ που σήμαναν συναγερμό.

Την ανησυχία του για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα εισηγηθεί σκληρό lockdown στην Αττική.

Όπως είπε, σε συνέντευξή του στο Open, η Αττική αναμένεται να μπει σε καθεστώς σύντομου αλλά ολικού lockdown, όπως εκείνο του περασμένου Μαρτίου, στην περίπτωση που και τα σημερινά στοιχεία είναι ανησυχητικά. «Όλα θα κριθούν από τα κρούσματα, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά τα σχολεία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι αναλύσεις που φτάνουν στα χέρια του από τις επιτροπές είναι τέτοιες που δείχνουν ότι η Ελλάδα μπαίνει στο τρίτο κύμα της πανδημίας και καθιστούν αναπόφευκτο το ολικό lockdown στην Αττική.

Έδωσε μάλιστα και στοιχεία του ΕΚΑΒ για τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με τα οποία στις 6 Φεβουαρίου οι διασωληνώσεις ήταν 231, την επόμενη μέρα έγιναν 245 και χθες 260. «Δηλαδή, 15 την ημέρα παραπάνω, οι 10 εξ αυτών στην Αττική, που σημαίνει ότι μια μονάδα ΜΕΘ την καταλαμβάνουμε σε μια μέρα», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.

Είναι χαρακτηριστικό πως από την Παρασκευή έως σήμερα γέμισαν σχεδόν όλες οι απλές κλίνες Covid του Σωτηρία, ενώ υπάρχουν μόλις 6 κενά κρεβάτια και 20 εντατικής. Η πληρότητα στις ΜΕΘ έχει ανέβει επικίνδυνα αγγίζοντας το 70% με μόλις 74 κενά κρεβάτια στην Αττική. Ο Ευαγγελισμός διαθέτει μόλις μία ελεύθερη κλίνη και 13 το Αττικόν. Στο ίδιο νοσοκομείο οι απλές κενές κλίνες είναι μόλις 15.

Στη Πάτρα τα δύο νοσοκομεία πιέζονται πιο πολύ από ποτέ, καθώς νοσηλεύονται 66 ασθενείς σε Covid κλινικές και οκτώ στις ΜΕΘ. Στα επείγοντα τις τελευταίες ημέρες δημιουργείται το αδιαχώρητο. Με αυτά τα δεδομένα οι λοιμωξιολόγοι βλέπουν τα επιδημιολογικά στοιχεία μέρα-μέρα και πλέον κανείς δεν αποκλείει ένα καθολικό lockdown.

Τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού ευθύνονται σε ένα βαθμό για τη μεγάλη διασπορά που παρατηρείται, λένε οι ειδικοί. Συνολικά έχουν εντοπιστεί 397 κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης και έξι της νοτιοαφρικανικής, σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λασίθι, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Κιλκίς και Μυτιλήνη. Τα περισσότερα καταγράφονται στην Αττική.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση σκέφτεται να βάλει «κόφτη» στις μετακινήσεις μέσω SMS, ιδίως στους κωδικούς 2 και 6, που αφορούν τις αγορές και την άθληση, ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες στην εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου.