Υγεία - Περιβάλλον

Σαρηγιάννης στον ΑΝΤ1: αν είναι να γίνει καθολικό lockdown, να γίνει τώρα (βίντεο)

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι ένα ενδεχόμενο καθολικό lockdown θα πρέπει να συνοδεύεται από κλειστά σχολεία.