Πολιτική

Μηταράκης: καμία νέα δομή προσφύγων και μεταναστών στη Θράκη

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, υπογράμμισε ότι είναι ξεκάθαρη η εθνική στρατηγική για τον Έβρο.

«Για την κυβέρνηση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας νέων δομών. Είναι ξεκάθαρο ότι η εθνική στρατηγική για τον Έβρο που λέει "καμία νέα δομή και καμία μόνιμη παραμονή προσφύγων και μεταναστών στη Θράκη" δεν έχει αλλάξει και ούτε πρόκειται ποτέ ν' αλλάξει».

Τα παραπάνω επεσήμανε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο οποίος από κοινού με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών Στέλιο Πέτσα, συναντήθηκαν σήμερα το πρωί με τον αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης.

Ο κ. Μηταράκης διευκρίνισε ότι η ασφάλεια του Έβρου και των κατοίκων του συνιστά τη μόνη προτεραιότητα της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι τα θέματα του ακριτικού νομού είναι προτεραιότητας για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σημειώνεται ότι οι δύο υπουργοί ολοκληρώνουν σήμερα τη διήμερη επίσκεψή τους στον νομό Έβρου. Ο κ. Πέτσας με επίσκεψη στους πληγέντες, από τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα, οικισμούς του δήμου Αλεξανδρούπολης ο κ. Μηταράκης με συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει στα ΜΜΕ.