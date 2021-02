Πολιτική

Κορονοϊός - lockdown: έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για την πορεία της πανδημίας

Η κατάσταση στην Αττική προβληματίζει ιδιαίτερα κυβέρνηση και ειδικούς, με το καθολικό lockdown να έρχεται όλο και πιο κοντά.

Σύσκεψη για την εκτίμηση της επιδημιολογικής κατάστασης θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 13.30 θα έχει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκο Χαρδαλιά, τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ Παναγιώτη Αρκουμανέα. Στο πλαίσιο της σύσκεψης αναμένεται να αξιολογηθεί η επιδημιολογική κατάσταση.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε ήδη από χθες, όταν βρισκόταν στο Ισραήλ, για τα νέα στοιχεία και αποφασίστηκε η σύγκληση της σημερινής σύσκεψης.

Νωρίτερα, την ανησυχία του για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος έκανε γνωστό ότι θα εισηγηθεί σκληρό lockdown στην Αττική.

Όπως είπε, σε συνέντευξή του στο Open, η Αττική αναμένεται να μπει σε καθεστώς σύντομου αλλά ολικού lockdown, όπως εκείνο του περασμένου Μαρτίου, στην περίπτωση που και τα σημερινά στοιχεία είναι ανησυχητικά. «Όλα θα κριθούν από τα κρούσματα, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να κλείσουν ξανά τα σχολεία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, τόνισε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ότι ένα ενδεχόμενο καθολικό lockdown θα πρέπει να συνοδεύεται από κλειστά σχολεία και αν είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει τώρα.

Από την πλευρά της, η καθηγήτρια επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή, «Καλημέρα Ελλάδα», χαρακτήρισε λάθος να κλειστούν οι πολίτες στα σπίτια τους και καλό θα ήταν να κυκλοφορούν με σύνεση στο ύπαιθρο.

Εμμέσως πλην σαφώς υπέρ της επιβολής σκληρού lockdown τάχθηκε, μετά τον Βασίλη Κικίλια και ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μιλώντας το ΘΕΜΑ 104.6 υποστήριξε ότι εάν αφήσουμε την Ελλάδα να γίνει Μπέργκαμο θα είναι δυσκολότερη και η ανάταξη της οικονομίας. Σημείωσε πως αντιλαμβάνεται ότι όσο λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, τόσο επιβαρύνεται και η κατάσταση στην οικονομία, αλλά πρέπει να υπάρξει η ιεράρχηση «πρώτα ο άνθρωπος».

«Η διαφορά τύπου Μαρτίου με σήμερα είναι κλειστά σχολεία και όχι click away στην αγορά, δεν βλέπω κάποια άλλη διαφορά. Αν αυτό εισηγηθεί ο υπουργός, τι να σας πω. Εμείς στο υπουργείο Ανάπτυξης έχουμε άλλες ανησυχίες, ο κάθε ένας όμως βλέπει τον τομέα της ευθύνης του δεν το λέω κριτικά, λογικό είναι». Αυτό απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια, ότι θα εισηγηθεί καθολικό lockdown στην Αττική, μετά την αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού και την ανησυχία για την πίεση στα νοσοκομεία.

Ελπίζω να μη χρειαστεί να πάμε σε ένα γενικό lockdown, δήλωσε στο «ΘΕΜΑ 104,6», η πνευμονολόγος, Διευθύντρια 7ης πνευμονολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Σωτηρία, Μίνα Γκάγκα. Παράλληλα, εκτίμησε ότι το επόμενο διάστημα, περίπου 3-4 μήνες θα είναι αρκετά δύσκολοι.

Κρίσιμη κατάσταση χαρακτήρισε την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας ο Αναστάσιος Σπαντιδέας, καθηγητής Παθολογίας και κλινικής Φαρμακολογίας. Μιλώντας στον «ΘΕΜΑ 104,6», σημείωσε ότι ένα γενικό lockdown δύο εβδομάδων θα ήταν μια λύση, που θα ανέκοπτε την πορεία και τη σημαντική αύξηση στη χώρα μας. «Δεν είμαστε μακριά από το γενικό lockdown», τόνισε χαρακτηριστικά.